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Sony Music окончательно уходит из России - РИА Новости, 08.09.2022
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Sony Music окончательно уходит из России
Sony Music окончательно уходит из России - РИА Новости, 08.09.2022
Sony Music окончательно уходит из России
Звукозаписывающая студия Sony Music Group, в марте прекратившая операции в России, приняла решение окончательно уйти из страны, сообщает журнал Billboard со... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:05
2022-09-08T18:21
технологии
россия
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sony corporation
музыка
общество
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Звукозаписывающая студия Sony Music Group, в марте прекратившая операции в России, приняла решение окончательно уйти из страны, сообщает журнал Billboard со ссылкой на заявление компании."В заявлении, присланном Billboard в среду (7 сентября), Sony Music Group сообщила, что "приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российскую компанию и ее местный реестр под местное управление", - пишет издание.Отмечается, что управление российским подразделением возьмет на себя новая независимая компания, которая будет представлять только местных музыкантов, а все композиции под лейблом Sony Music должны быть удалены из российских музыкальных стриминговых сервисов. Заявление о регистрации новой компании было опубликовано 25 августа на сайте Федеральной налоговой службы России, а возглавит ее, по данным Billboard, бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. Издание подчеркивает, что некоторые сотрудники Sony Music Russia, вероятно, получат работу в новой компании.Sony Music Group - звукозаписывающая студия, являющаяся дочерней компанией Sony Corporation, одной из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году. Российское подразделение Sony Music, по данным Billboard, после прекращения операций насчитывало 40-50 сотрудников.
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технологии, россия, sony music, sony corporation, музыка, общество, культура, новости культуры
Технологии, Россия, Sony Music, Sony Corporation, Музыка, Общество, Культура, Культура, Новости культуры
17:05 08.09.2022 (обновлено: 18:21 08.09.2022)
 
Sony Music окончательно уходит из России

Звукозаписывающая студия Sony Music Group приняла решение окончательно уйти из России

CC0 / StockSnap / Девушка в наушниках
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
CC0 / StockSnap /
Девушка в наушниках. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Звукозаписывающая студия Sony Music Group, в марте прекратившая операции в России, приняла решение окончательно уйти из страны, сообщает журнал Billboard со ссылкой на заявление компании.
"В заявлении, присланном Billboard в среду (7 сентября), Sony Music Group сообщила, что "приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российскую компанию и ее местный реестр под местное управление", - пишет издание.
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Отмечается, что управление российским подразделением возьмет на себя новая независимая компания, которая будет представлять только местных музыкантов, а все композиции под лейблом Sony Music должны быть удалены из российских музыкальных стриминговых сервисов. Заявление о регистрации новой компании было опубликовано 25 августа на сайте Федеральной налоговой службы России, а возглавит ее, по данным Billboard, бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. Издание подчеркивает, что некоторые сотрудники Sony Music Russia, вероятно, получат работу в новой компании.
Sony Music Group - звукозаписывающая студия, являющаяся дочерней компанией Sony Corporation, одной из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году. Российское подразделение Sony Music, по данным Billboard, после прекращения операций насчитывало 40-50 сотрудников.
 
КультураТехнологииРоссияSony MusicSony CorporationМузыкаОбществоКультураНовости культуры
 
 
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