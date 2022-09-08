https://ria.ru/20220908/sony-1815459667.html

Sony Music окончательно уходит из России

Sony Music окончательно уходит из России - РИА Новости, 08.09.2022

Sony Music окончательно уходит из России

Звукозаписывающая студия Sony Music Group, в марте прекратившая операции в России, приняла решение окончательно уйти из страны, сообщает журнал Billboard со... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:05

2022-09-08T17:05

2022-09-08T18:21

технологии

россия

sony music

sony corporation

музыка

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культура

культура

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Звукозаписывающая студия Sony Music Group, в марте прекратившая операции в России, приняла решение окончательно уйти из страны, сообщает журнал Billboard со ссылкой на заявление компании."В заявлении, присланном Billboard в среду (7 сентября), Sony Music Group сообщила, что "приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российскую компанию и ее местный реестр под местное управление", - пишет издание.Отмечается, что управление российским подразделением возьмет на себя новая независимая компания, которая будет представлять только местных музыкантов, а все композиции под лейблом Sony Music должны быть удалены из российских музыкальных стриминговых сервисов. Заявление о регистрации новой компании было опубликовано 25 августа на сайте Федеральной налоговой службы России, а возглавит ее, по данным Billboard, бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. Издание подчеркивает, что некоторые сотрудники Sony Music Russia, вероятно, получат работу в новой компании.Sony Music Group - звукозаписывающая студия, являющаяся дочерней компанией Sony Corporation, одной из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году. Российское подразделение Sony Music, по данным Billboard, после прекращения операций насчитывало 40-50 сотрудников.

https://ria.ru/20220426/video-1785430456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, sony music, sony corporation, музыка, общество, культура, новости культуры