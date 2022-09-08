https://ria.ru/20220908/soledar-1815524449.html

Союзные войска закрепляются в Соледаре, сообщил Кадыров

Союзные войска закрепляются в Соледаре, сообщил Кадыров - РИА Новости, 08.09.2022

Союзные войска закрепляются в Соледаре, сообщил Кадыров

Союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре и готовятся взять город под полный контроль, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:54

2022-09-08T20:54

2022-09-08T22:08

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

соледар

в мире

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре и готовятся взять город под полный контроль, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе", — написал он.По слова чеченского лидера, среди украинских военных наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность.Он также выразил благодарность командованию и личному составу спецназа "Ахмат" за мужество и героизм, пожелал им скорейшего освобождения Соледара.Ранее в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что артиллерия республики ведет интенсивный обстрел ВСУ на участке между Северском и Соледаром. Разведка продолжает выявлять места скопления личного состава, военной техники и долговременные огневые точки, которые впоследствии уничтожаются, добавил он. С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220908/soledar-1815364667.html

https://ria.ru/20220825/svo-1811980423.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

соледар

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

донецкая народная республика, рамзан кадыров, соледар, в мире