20:54 08.09.2022 (обновлено: 22:08 08.09.2022)
Союзные войска закрепляются в Соледаре, сообщил Кадыров
Глава Чечни Кадыров заявил о закреплении союзных войск в Соледаре в ДНР
© РИА НовостиРабота самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С"
© РИА Новости
Работа самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре и готовятся взять город под полный контроль, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе", — написал он.
По слова чеченского лидера, среди украинских военных наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность.
"Все хваленое западное оружие мало чем им помогает. Наши бойцы настроены решить боевую задачу", — подчеркнул Кадыров.
Он также выразил благодарность командованию и личному составу спецназа "Ахмат" за мужество и героизм, пожелал им скорейшего освобождения Соледара.
Ранее в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что артиллерия республики ведет интенсивный обстрел ВСУ на участке между Северском и Соледаром. Разведка продолжает выявлять места скопления личного состава, военной техники и долговременные огневые точки, которые впоследствии уничтожаются, добавил он.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.