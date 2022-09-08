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Союзные войска закрепляются в Соледаре, сообщил Кадыров - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/soledar-1815524449.html
Союзные войска закрепляются в Соледаре, сообщил Кадыров
Союзные войска закрепляются в Соледаре, сообщил Кадыров - РИА Новости, 08.09.2022
Союзные войска закрепляются в Соледаре, сообщил Кадыров
Союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре и готовятся взять город под полный контроль, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:54
2022-09-08T22:08
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
соледар
в мире
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре и готовятся взять город под полный контроль, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе", — написал он.По слова чеченского лидера, среди украинских военных наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность.Он также выразил благодарность командованию и личному составу спецназа "Ахмат" за мужество и героизм, пожелал им скорейшего освобождения Соледара.Ранее в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что артиллерия республики ведет интенсивный обстрел ВСУ на участке между Северском и Соледаром. Разведка продолжает выявлять места скопления личного состава, военной техники и долговременные огневые точки, которые впоследствии уничтожаются, добавил он. С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220908/soledar-1815364667.html
https://ria.ru/20220825/svo-1811980423.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, рамзан кадыров, соледар, в мире
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Соледар, В мире
20:54 08.09.2022 (обновлено: 22:08 08.09.2022)
 
Союзные войска закрепляются в Соледаре, сообщил Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил о закреплении союзных войск в Соледаре в ДНР

© РИА НовостиРабота самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С"
Работа самоходных гаубиц 2С19 Мста-С
© РИА Новости
Работа самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре и готовятся взять город под полный контроль, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе", — написал он.
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По слова чеченского лидера, среди украинских военных наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность.
"Все хваленое западное оружие мало чем им помогает. Наши бойцы настроены решить боевую задачу", — подчеркнул Кадыров.
Он также выразил благодарность командованию и личному составу спецназа "Ахмат" за мужество и героизм, пожелал им скорейшего освобождения Соледара.
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Ранее в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что артиллерия республики ведет интенсивный обстрел ВСУ на участке между Северском и Соледаром. Разведка продолжает выявлять места скопления личного состава, военной техники и долговременные огневые точки, которые впоследствии уничтожаются, добавил он.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРамзан КадыровСоледарВ мире
 
 
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