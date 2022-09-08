https://ria.ru/20220908/soledar-1815364667.html

Басурин рассказал о боевых действиях в Соледаре

Басурин рассказал о боевых действиях в Соледаре - РИА Новости, 08.09.2022

Басурин рассказал о боевых действиях в Соледаре

В Соледаре идут тяжелые боевые действия среди жилых кварталов, сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:11

2022-09-08T12:11

2022-09-08T22:53

специальная военная операция на украине

соледар

в мире

эдуард басурин

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Соледаре идут тяжелые боевые действия среди жилых кварталов, сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Боевые действия идут в самом Соледаре, очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию", — сказал он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

донецкая народная республика

россия

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соледар, в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, владимир путин, россия