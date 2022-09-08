https://ria.ru/20220908/soledar-1815364667.html
Басурин рассказал о боевых действиях в Соледаре
Басурин рассказал о боевых действиях в Соледаре - РИА Новости, 08.09.2022
Басурин рассказал о боевых действиях в Соледаре
В Соледаре идут тяжелые боевые действия среди жилых кварталов, сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:11
2022-09-08T12:11
2022-09-08T22:53
специальная военная операция на украине
соледар
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Соледаре идут тяжелые боевые действия среди жилых кварталов, сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Боевые действия идут в самом Соледаре, очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию", — сказал он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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соледар, в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Соледар, В мире, Эдуард Басурин, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Россия
12:11 08.09.2022 (обновлено: 22:53 08.09.2022)
Басурин рассказал о боевых действиях в Соледаре
Басурин сообщил, что в Соледаре идут тяжелые боевые действия