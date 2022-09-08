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Эксперты оценили спрос на новогодние туры в Сочи - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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Эксперты оценили спрос на новогодние туры в Сочи
Эксперты оценили спрос на новогодние туры в Сочи - РИА Новости, 08.09.2022
Эксперты оценили спрос на новогодние туры в Сочи
Туроператоры рассказали, что в Сочи на новогодние каникулы уже забронирована примерно четверть гостиничных номеров, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:27
2022-09-08T11:27
туризм
туризм
новости - туризм
сергей ромашкин
сочи
краснодарский край
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что в Сочи на новогодние каникулы уже забронирована примерно четверть гостиничных номеров, сообщает АТОР.Динамика продаж держится на уровне прошлого года, отмечают участники рынка, ожидая всплеск интереса к приобретению путевок в первую неделю ноября. Сейчас россияне стараются воспользоваться акцией осеннего кешбэка и оплачивают отдых на ближайшие даты и межсезонье, рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.По словам экспертов, интерес к зимнему и, в частности, горнолыжному отдыху в Сочи в этом году увеличится на 10-15 процентов из-за эффекта отложенного спроса. Как напомнил Ромашкин, прошлой зимой в Краснодарском крае действовали жесткие ковидные ограничения, и часть путешественников тогда предпочла отказаться от поездки.Участники рынка прогнозируют, что к началу декабря зимний отдых в горах Сочи подорожает на 15-20 процентов.Основная часть путешественников по-прежнему старается приобретать путевки ближе к датам заезда. Они осторожничают, хотя и понимают, что позже выбор гостиниц будет меньше, пояснили в "Веди Групп". К тому же, как добавили эксперты FUN&amp;SUN (бывший "TUI Россия"), около трети отелей Сочи еще не определились с ценообразованием на зимний сезон.
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туризм, новости - туризм, сергей ромашкин, сочи, краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сергей Ромашкин, Сочи, Краснодарский край, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
11:27 08.09.2022
 
Эксперты оценили спрос на новогодние туры в Сочи

АТОР: туроператоры ожидают в начале ноября резкий рост спроса на новогодний отдых в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что в Сочи на новогодние каникулы уже забронирована примерно четверть гостиничных номеров, сообщает АТОР.
Динамика продаж держится на уровне прошлого года, отмечают участники рынка, ожидая всплеск интереса к приобретению путевок в первую неделю ноября. Сейчас россияне стараются воспользоваться акцией осеннего кешбэка и оплачивают отдых на ближайшие даты и межсезонье, рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
По словам экспертов, интерес к зимнему и, в частности, горнолыжному отдыху в Сочи в этом году увеличится на 10-15 процентов из-за эффекта отложенного спроса. Как напомнил Ромашкин, прошлой зимой в Краснодарском крае действовали жесткие ковидные ограничения, и часть путешественников тогда предпочла отказаться от поездки.
Участники рынка прогнозируют, что к началу декабря зимний отдых в горах Сочи подорожает на 15-20 процентов.
Основная часть путешественников по-прежнему старается приобретать путевки ближе к датам заезда. Они осторожничают, хотя и понимают, что позже выбор гостиниц будет меньше, пояснили в "Веди Групп". К тому же, как добавили эксперты FUN&SUN (бывший "TUI Россия"), около трети отелей Сочи еще не определились с ценообразованием на зимний сезон.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСергей РомашкинСочиКраснодарский крайАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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