https://ria.ru/20220908/sochi-1815339553.html

Эксперты оценили спрос на новогодние туры в Сочи

Эксперты оценили спрос на новогодние туры в Сочи - РИА Новости, 08.09.2022

Эксперты оценили спрос на новогодние туры в Сочи

Туроператоры рассказали, что в Сочи на новогодние каникулы уже забронирована примерно четверть гостиничных номеров, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:27

2022-09-08T11:27

2022-09-08T11:27

туризм

туризм

новости - туризм

сергей ромашкин

сочи

краснодарский край

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что в Сочи на новогодние каникулы уже забронирована примерно четверть гостиничных номеров, сообщает АТОР.Динамика продаж держится на уровне прошлого года, отмечают участники рынка, ожидая всплеск интереса к приобретению путевок в первую неделю ноября. Сейчас россияне стараются воспользоваться акцией осеннего кешбэка и оплачивают отдых на ближайшие даты и межсезонье, рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.По словам экспертов, интерес к зимнему и, в частности, горнолыжному отдыху в Сочи в этом году увеличится на 10-15 процентов из-за эффекта отложенного спроса. Как напомнил Ромашкин, прошлой зимой в Краснодарском крае действовали жесткие ковидные ограничения, и часть путешественников тогда предпочла отказаться от поездки.Участники рынка прогнозируют, что к началу декабря зимний отдых в горах Сочи подорожает на 15-20 процентов.Основная часть путешественников по-прежнему старается приобретать путевки ближе к датам заезда. Они осторожничают, хотя и понимают, что позже выбор гостиниц будет меньше, пояснили в "Веди Групп". К тому же, как добавили эксперты FUN&SUN (бывший "TUI Россия"), около трети отелей Сочи еще не определились с ценообразованием на зимний сезон.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

сочи

краснодарский край

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сергей ромашкин, сочи, краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор)