09:23 08.09.2022 (обновлено: 10:25 08.09.2022)
США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
Блумберг сообщил, что США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur 155 миллиметров из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США
Запуск M982 Excalibur 155 миллиметров из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщило Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались.
"Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением", — говорится в сообщении агентства.
Факт поставок этих боеприпасов украинским войскам подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США, подчеркнуло Bloomberg.
Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.
О том, что Вашингтон включил управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Киеву, уже писала газета Politico со ссылкой на источники. Американские власти не афишировали этот шаг.
Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Джо Байдена, превысил десять миллиардов долларов.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.