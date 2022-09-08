https://ria.ru/20220908/snaryady-1815317355.html

США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением

США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением - РИА Новости, 08.09.2022

США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением

Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщило Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:23

2022-09-08T09:23

2022-09-08T10:25

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

gps

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151628/74/1516287452_0:92:1800:1105_1920x0_80_0_0_01380c5ce2c7c7b7ab54b8e885773fe0.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщило Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались.Факт поставок этих боеприпасов украинским войскам подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США, подчеркнуло Bloomberg.Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.О том, что Вашингтон включил управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Киеву, уже писала газета Politico со ссылкой на источники. Американские власти не афишировали этот шаг.Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Джо Байдена, превысил десять миллиардов долларов.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html

https://ria.ru/20220908/bayden-1815309650.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, gps