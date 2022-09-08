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США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением - РИА Новости, 08.09.2022
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США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением - РИА Новости, 08.09.2022
США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщило Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:23
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщило Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались.Факт поставок этих боеприпасов украинским войскам подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США, подчеркнуло Bloomberg.Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.О том, что Вашингтон включил управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Киеву, уже писала газета Politico со ссылкой на источники. Американские власти не афишировали этот шаг.Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Джо Байдена, превысил десять миллиардов долларов.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, gps
В мире, США, Украина, Министерство обороны США, GPS
09:23 08.09.2022 (обновлено: 10:25 08.09.2022)
 
США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением

Блумберг сообщил, что США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur 155 миллиметров из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США
Запуск M982 Excalibur 155 миллиметров из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs
Запуск M982 Excalibur 155 миллиметров из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщило Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались.
"Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением", — говорится в сообщении агентства.
Факт поставок этих боеприпасов украинским войскам подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США, подчеркнуло Bloomberg.
Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.
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О том, что Вашингтон включил управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Киеву, уже писала газета Politico со ссылкой на источники. Американские власти не афишировали этот шаг.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.
Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Джо Байдена, превысил десять миллиардов долларов.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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