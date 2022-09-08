https://ria.ru/20220908/siriya-1815548497.html

В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф

В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф - РИА Новости, 08.09.2022

В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф

ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии, в результате группового авиаудара ликвидировано более 120 боевиков, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:51

2022-09-08T23:51

2022-09-08T23:51

в мире

россия

сирия

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769222169_0:213:3260:2047_1920x0_80_0_0_15f5667e03c2b94a6c3074e04a6e11f3.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии, в результате группового авиаудара ликвидировано более 120 боевиков, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Сегодня ВКС России уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"* в районе Эш-Шейх-Юсеф", - сказал Егоров на брифинге.Он уточнил, что в результате группового авиационного удара уничтожено более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и около 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской Арабской Республике."Боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" в районе населенных пунктов Идлиб, Тефтеназ, Бинниш, Джиср-Эш-Шугур, Найраб и Эриха проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - добавил Егоров.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220823/siriya-1811568202.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, сирия, войска воздушно-космической обороны