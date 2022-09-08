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В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф - РИА Новости, 08.09.2022
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В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф
В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф - РИА Новости, 08.09.2022
В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф
ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии, в результате группового авиаудара ликвидировано более 120 боевиков, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:51
2022-09-08T23:51
в мире
россия
сирия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии, в результате группового авиаудара ликвидировано более 120 боевиков, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Сегодня ВКС России уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"* в районе Эш-Шейх-Юсеф", - сказал Егоров на брифинге.Он уточнил, что в результате группового авиационного удара уничтожено более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и около 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской Арабской Республике."Боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" в районе населенных пунктов Идлиб, Тефтеназ, Бинниш, Джиср-Эш-Шугур, Найраб и Эриха проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - добавил Егоров.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, россия, сирия, войска воздушно-космической обороны
В мире, Россия, Сирия, Войска воздушно-космической обороны
23:51 08.09.2022
 
В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф

ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии

© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 на авиабазе Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на авиабазе Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 на авиабазе Хмеймим во время совместного патрулирования военных России и Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии, в результате группового авиаудара ликвидировано более 120 боевиков, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"Сегодня ВКС России уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"* в районе Эш-Шейх-Юсеф", - сказал Егоров на брифинге.
Он уточнил, что в результате группового авиационного удара уничтожено более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и около 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской Арабской Республике.
"Боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" в районе населенных пунктов Идлиб, Тефтеназ, Бинниш, Джиср-Эш-Шугур, Найраб и Эриха проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - добавил Егоров.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 15:05
Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров
 
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