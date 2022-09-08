https://ria.ru/20220908/siriya-1815548497.html
В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф
В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф - РИА Новости, 08.09.2022
В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф
ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии, в результате группового авиаудара ликвидировано более 120 боевиков, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:51
2022-09-08T23:51
2022-09-08T23:51
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии, в результате группового авиаудара ликвидировано более 120 боевиков, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Сегодня ВКС России уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"* в районе Эш-Шейх-Юсеф", - сказал Егоров на брифинге.Он уточнил, что в результате группового авиационного удара уничтожено более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и около 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской Арабской Республике."Боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" в районе населенных пунктов Идлиб, Тефтеназ, Бинниш, Джиср-Эш-Шугур, Найраб и Эриха проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - добавил Егоров.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, войска воздушно-космической обороны
В мире, Россия, Сирия, Войска воздушно-космической обороны
В Сирии уничтожен лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф
ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили лагерь террористов в районе Эш-Шейх-Юсеф в Сирии, в результате группового авиаудара ликвидировано более 120 боевиков, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"Сегодня ВКС России уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"* в районе Эш-Шейх-Юсеф", - сказал Егоров на брифинге.
Он уточнил, что в результате группового авиационного удара уничтожено более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и около 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской Арабской Республике.
"Боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски
" в районе населенных пунктов Идлиб
, Тефтеназ, Бинниш, Джиср-Эш-Шугур, Найраб и Эриха проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - добавил Егоров.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.