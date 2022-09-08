https://ria.ru/20220908/singapur-1815443379.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Сингапуре осенью

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Сингапуре осенью - РИА Новости, 08.09.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Сингапуре осенью

Сингапур упростил ковидные правила въезда в страну и готов принимать российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:41

2022-09-08T17:41

2022-09-08T17:41

туризм

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новости - туризм

сингапур

бахрейн

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда поехать

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сингапур упростил ковидные правила въезда в страну и готов принимать российских туристов, сообщает АТОР.Пару недель назад город-государство открыл границы для невакцинированных иностранцев. Для въезда с 29 августа необходим только отрицательный результат ПЦР-теста.Российские туроператоры рассказали, что через несколько дней путевки туда будут доступны для клиентов. Пока можно оплатить только наземное обслуживание в индивидуальном формате. Недельное проживание обойдется как минимум в 67 тысяч рублей на двоих. Самый бюджетный вариант перелета в конце сентября стоит от 45 тысяч рублей за билет в одну сторону. Дорога со стыковкой в Бахрейне займет почти 16 часов.Участники рынка прогнозируют, что недельный турпакет будет стоить от 120 тысяч рублей на отдыхающего.

https://ria.ru/20220903/marmaris-1812066471.html

сингапур

бахрейн

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сингапур, бахрейн, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, коронавирус covid-19