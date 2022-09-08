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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Сингапуре осенью - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220908/singapur-1815443379.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Сингапуре осенью
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Сингапуре осенью - РИА Новости, 08.09.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Сингапуре осенью
Сингапур упростил ковидные правила въезда в страну и готов принимать российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:41
2022-09-08T17:41
туризм
туризм
новости - туризм
сингапур
бахрейн
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сингапур упростил ковидные правила въезда в страну и готов принимать российских туристов, сообщает АТОР.Пару недель назад город-государство открыл границы для невакцинированных иностранцев. Для въезда с 29 августа необходим только отрицательный результат ПЦР-теста.Российские туроператоры рассказали, что через несколько дней путевки туда будут доступны для клиентов. Пока можно оплатить только наземное обслуживание в индивидуальном формате. Недельное проживание обойдется как минимум в 67 тысяч рублей на двоих. Самый бюджетный вариант перелета в конце сентября стоит от 45 тысяч рублей за билет в одну сторону. Дорога со стыковкой в Бахрейне займет почти 16 часов.Участники рынка прогнозируют, что недельный турпакет будет стоить от 120 тысяч рублей на отдыхающего.
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туризм, новости - туризм, сингапур, бахрейн, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сингапур, Бахрейн, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, Коронавирус COVID-19
17:41 08.09.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Сингапуре осенью

АТОР: минимальная стоимость недельного отдыха в Сингапуре составит 120 тысяч рублей

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур, Орчард-роуд
Сингапур, Орчард-роуд - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сингапур упростил ковидные правила въезда в страну и готов принимать российских туристов, сообщает АТОР.
Пару недель назад город-государство открыл границы для невакцинированных иностранцев. Для въезда с 29 августа необходим только отрицательный результат ПЦР-теста.
Российские туроператоры рассказали, что через несколько дней путевки туда будут доступны для клиентов.
Пока можно оплатить только наземное обслуживание в индивидуальном формате. Недельное проживание обойдется как минимум в 67 тысяч рублей на двоих. Самый бюджетный вариант перелета в конце сентября стоит от 45 тысяч рублей за билет в одну сторону. Дорога со стыковкой в Бахрейне займет почти 16 часов.
Участники рынка прогнозируют, что недельный турпакет будет стоить от 120 тысяч рублей на отдыхающего.
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