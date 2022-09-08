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Силуанов рассказал о социальной поддержке населения - РИА Новости, 08.09.2022
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Силуанов рассказал о социальной поддержке населения
Силуанов рассказал о социальной поддержке населения - РИА Новости, 08.09.2022
Силуанов рассказал о социальной поддержке населения
Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать, делая более эффективную адресную систему помощи, сообщил глава Минфина... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:31
2022-09-08T13:46
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости/Прайм. Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать, делая более эффективную адресную систему помощи, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме."Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи", - ответил он на вопрос, сохранит ли Россия нынешний уровень социальной поддержки и сможет ли его наращивать.
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россия, антон силуанов, экономика
Россия, Антон Силуанов, Экономика
13:31 08.09.2022 (обновлено: 13:46 08.09.2022)
 
Силуанов рассказал о социальной поддержке населения

Силуанов заявил, что Россия сохранит текущий уровень соцподдержки и будет ее развивать

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости/Прайм. Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать, делая более эффективную адресную систему помощи, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.
"Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи", - ответил он на вопрос, сохранит ли Россия нынешний уровень социальной поддержки и сможет ли его наращивать.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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РоссияАнтон СилуановЭкономика
 
 
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