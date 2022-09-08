https://ria.ru/20220908/siluanov-1815396653.html

Силуанов рассказал о социальной поддержке населения

Силуанов рассказал о социальной поддержке населения - РИА Новости, 08.09.2022

Силуанов рассказал о социальной поддержке населения

Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать, делая более эффективную адресную систему помощи, сообщил глава Минфина... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:31

2022-09-08T13:31

2022-09-08T13:46

россия

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости/Прайм. Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать, делая более эффективную адресную систему помощи, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме."Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи", - ответил он на вопрос, сохранит ли Россия нынешний уровень социальной поддержки и сможет ли его наращивать.

https://ria.ru/20220908/pensiya-1815301614.html

россия

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россия, антон силуанов, экономика