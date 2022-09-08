https://ria.ru/20220908/siluanov-1815394772.html
Силуанов назвал возможности сырьевой экономики силой России
Силуанов назвал возможности сырьевой экономики силой России - РИА Новости, 08.09.2022
Силуанов назвал возможности сырьевой экономики силой России
Зависимость экономики от углеводородов по-прежнему является главной слабостью России, заявил Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, на что глава Минфина Антон... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:25
2022-09-08T13:25
2022-09-08T13:43
экономика
россия
цены на нефть
алексей кудрин
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зависимость экономики от углеводородов по-прежнему является главной слабостью России, заявил Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, на что глава Минфина Антон Силуанов ответил, что возможности сырьевой экономики России являются также ее силой."Если потратить все нефтегазовые доходы и получить "голландские последствия" - вот от этого нужна прививка и профилактика", - подчеркнул глава Минфина."Я бы здесь поспорил, это наша сила тоже. Нефтегазовый сектор, кстати сказать, очень высокотехнологичный. И инвестиции в высокотехнологичный сектор - дорогого тоже стоит", - парировал Силуанов.
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экономика, россия, цены на нефть, алексей кудрин, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Алексей Кудрин, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
13:25 08.09.2022 (обновлено: 13:43 08.09.2022)
Силуанов назвал возможности сырьевой экономики силой России
Антон Силуанов назвал возможности сырьевой экономики силой России