Лидер партии "Шор" призвал к новым массовым протестам в Молдавии
Илан Шор сообщил о подготовке новых массовых протестов в Молдавии
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 сен – РИА Новости. Находящийся в международном розыске молдавский бизнесмен и политик Илан Шор анонсировал масштабные акции протеста в стране и свое возвращение в Молдавию.
Политик опубликовал в социальных сетях и в своем Telegram-канале два видеообращения. В одном ролике Шор сообщает, что в пятницу в 12.00 (совпадает с мск) перед зданием администрации президента пройдет массовый антиправительственный митинг. Во втором видео оппозиционер заявляет, что "уже совсем скоро он сам будет участвовать в данных протестах".
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"Я нахожусь в Израиле, в стране, где я родился. Я приехал сюда, будучи политически преследуемым человеком. Но это ненадолго. Очень скоро я буду на вместе с протестующими в Кишиневе стоять на площади, а еще через некоторое время мы вместе войдем в правительство для того, чтобы управлять Молдавией и сделать ее богатой", - заявил Шор.
Партия "Шор" стала единственной в Молдавии политсилой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили свое недовольство действующей власти.
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В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Позже парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил депутатского иммунитета главу фракции "Шор" Марину Таубер из-за подозрений в незаконном финансировании партии, позже она была задержана на 30 суток с содержанием в СИЗО. Прокуроры несколько раз продлевали ей эту меру пресечения.
Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне он покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 годя Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова был лишен иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.