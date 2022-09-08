https://ria.ru/20220908/shor-1815531086.html

Лидер партии "Шор" призвал к новым массовым протестам в Молдавии

Лидер партии "Шор" призвал к новым массовым протестам в Молдавии - РИА Новости, 08.09.2022

Лидер партии "Шор" призвал к новым массовым протестам в Молдавии

Находящийся в международном розыске молдавский бизнесмен и политик Илан Шор анонсировал масштабные акции протеста в стране и свое возвращение в Молдавию. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:28

2022-09-08T21:28

2022-09-08T21:28

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илан шор

молдавия

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КИШИНЕВ, 8 сен – РИА Новости. Находящийся в международном розыске молдавский бизнесмен и политик Илан Шор анонсировал масштабные акции протеста в стране и свое возвращение в Молдавию.Политик опубликовал в социальных сетях и в своем Telegram-канале два видеообращения. В одном ролике Шор сообщает, что в пятницу в 12.00 (совпадает с мск) перед зданием администрации президента пройдет массовый антиправительственный митинг. Во втором видео оппозиционер заявляет, что "уже совсем скоро он сам будет участвовать в данных протестах"."Я нахожусь в Израиле, в стране, где я родился. Я приехал сюда, будучи политически преследуемым человеком. Но это ненадолго. Очень скоро я буду на вместе с протестующими в Кишиневе стоять на площади, а еще через некоторое время мы вместе войдем в правительство для того, чтобы управлять Молдавией и сделать ее богатой", - заявил Шор.Партия "Шор" стала единственной в Молдавии политсилой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили свое недовольство действующей власти.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Позже парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил депутатского иммунитета главу фракции "Шор" Марину Таубер из-за подозрений в незаконном финансировании партии, позже она была задержана на 30 суток с содержанием в СИЗО. Прокуроры несколько раз продлевали ей эту меру пресечения.Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне он покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 годя Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова был лишен иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.

https://ria.ru/20220905/moldaviya-1814443240.html

https://ria.ru/20220902/shor-1813956122.html

https://ria.ru/20220823/moldaviya-1811525200.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, илан шор, молдавия, израиль