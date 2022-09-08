https://ria.ru/20220908/shkolnitsa-1815517328.html

В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы

В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 08.09.2022

В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы

Школьница погибла в горах на Аракульском Шихане в Челябинской области в четверг, упав во время похода со скалы, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:19

2022-09-08T20:19

2022-09-08T20:19

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

кыштым

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Школьница погибла в горах на Аракульском Шихане в Челябинской области в четверг, упав во время похода со скалы, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, в ходе похода по горному массиву - Аракульскому Шихану - группы из 45 школьников из города Кыштым в сопровождении двух педагогов погибла, упав со скалы, 14-летняя учащаяся."Прокуратурой организована проверка обстоятельств похода по Аракульскому Шихану в Верхнеуфалейском районе, в котором участвовала группа из 45 учащихся… Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным следственного управления СК по региону, проводится проверка в связи со смертью 14-летней девушки.

https://ria.ru/20220907/turisty-1815152222.html

челябинская область

кыштым

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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), кыштым