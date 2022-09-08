https://ria.ru/20220908/shkolnitsa-1815517328.html
В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы
В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 08.09.2022
В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы
Школьница погибла в горах на Аракульском Шихане в Челябинской области в четверг, упав во время похода со скалы, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:19
2022-09-08T20:19
2022-09-08T20:19
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
кыштым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806470182_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_f1e9475e6608787b4995c94b116b528d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Школьница погибла в горах на Аракульском Шихане в Челябинской области в четверг, упав во время похода со скалы, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, в ходе похода по горному массиву - Аракульскому Шихану - группы из 45 школьников из города Кыштым в сопровождении двух педагогов погибла, упав со скалы, 14-летняя учащаяся."Прокуратурой организована проверка обстоятельств похода по Аракульскому Шихану в Верхнеуфалейском районе, в котором участвовала группа из 45 учащихся… Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным следственного управления СК по региону, проводится проверка в связи со смертью 14-летней девушки.
https://ria.ru/20220907/turisty-1815152222.html
челябинская область
кыштым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806470182_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9c8e8c189802d518b0e726712c39178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), кыштым
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Кыштым
В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы
В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы во время похода