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В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 08.09.2022
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В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы
В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 08.09.2022
В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы
Школьница погибла в горах на Аракульском Шихане в Челябинской области в четверг, упав во время похода со скалы, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:19
2022-09-08T20:19
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
кыштым
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Школьница погибла в горах на Аракульском Шихане в Челябинской области в четверг, упав во время похода со скалы, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, в ходе похода по горному массиву - Аракульскому Шихану - группы из 45 школьников из города Кыштым в сопровождении двух педагогов погибла, упав со скалы, 14-летняя учащаяся."Прокуратурой организована проверка обстоятельств похода по Аракульскому Шихану в Верхнеуфалейском районе, в котором участвовала группа из 45 учащихся… Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным следственного управления СК по региону, проводится проверка в связи со смертью 14-летней девушки.
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), кыштым
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Кыштым
20:19 08.09.2022
 
В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы

В Челябинской области погибла школьница, сорвавшись со скалы во время похода

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСкалы
Скалы - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Школьница погибла в горах на Аракульском Шихане в Челябинской области в четверг, упав во время похода со скалы, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в ходе похода по горному массиву - Аракульскому Шихану - группы из 45 школьников из города Кыштым в сопровождении двух педагогов погибла, упав со скалы, 14-летняя учащаяся.
"Прокуратурой организована проверка обстоятельств похода по Аракульскому Шихану в Верхнеуфалейском районе, в котором участвовала группа из 45 учащихся… Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным следственного управления СК по региону, проводится проверка в связи со смертью 14-летней девушки.
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ПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Кыштым
 
 
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