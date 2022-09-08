https://ria.ru/20220908/shkola-1815473956.html
В Туле открылась Школа креативных индустрий
В Туле открылась Школа креативных индустрий - РИА Новости, 08.09.2022
В Туле открылась Школа креативных индустрий
Школа креативных индустрий (ШКИ), в которой юные жители области в возрасте от 12 до 17 лет смогут овладеть звукорежиссурой, фото- и видеопроизводством,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:52
2022-09-08T17:52
2022-09-08T17:52
тульская область
тульская область
алексей дюмин
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россия
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ТУЛА, 8 сен – РИА Новости. Школа креативных индустрий (ШКИ), в которой юные жители области в возрасте от 12 до 17 лет смогут овладеть звукорежиссурой, фото- и видеопроизводством, дизайном, и интерактивными цифровыми технологиями, открылась в четверг в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области."В Тульской области мы создаём условия для того, чтобы наши дети могли развивать свои таланты, поддерживаем одаренную молодежь. Школа – это шаг в будущее, ведь креативные индустрии объединяют современные цифровые технологии, творчество и искусство. Здесь, в месте, где сохраняются традиции легендарных тульских мастеров, созданы лаборатории, оснащенные по последнему слову техники", - приводят в пресс-службе регионального правительства слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина на церемонии открытия ШКИ.Школа креативных индустрий открыта на базе Объединения центров развития культуры в Туле, в котором работают шесть студий по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR, анимация и 3D-графика.В Школу зачислены 120 ребят. Занятия начнутся с 12 сентября. Обучение будет двухгодичным и полностью бесплатным. В первый год ученики будут заниматься во всех студиях, а на втором - выберут направление для более глубокого изучения.По информации пресс-службы, на создание ШКИ было выделено в общей сложности почти 71 миллион рублей. Здание, в котором расположилась школа, полностью отремонтировано, созданы все условия для проведения занятий. Закуплено и установлено компьютерное и мультимедийное оборудование – порядка 300 наименований техники. Дети начнут учиться по базовой программе, разработанной Минкультуры России, но в течение года по поручению губернатора будет разрабатываться программа с учетом региональной специфики."В ШКИ работают высококвалифицированные специалисты в сфере креативных индустрий. Среди них: создатель нескольких серий авторских мультфильмов; дизайнер, разработавший художественную подсветку многих исторических архитектурных объектов в Туле; видеооператор с опытом работы на федеральных телеканалах; звукорежиссер", – сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин, тула, россия
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Тула, Россия
ТУЛА, 8 сен – РИА Новости. Школа креативных индустрий (ШКИ), в которой юные жители области в возрасте от 12 до 17 лет смогут овладеть звукорежиссурой, фото- и видеопроизводством, дизайном, и интерактивными цифровыми технологиями, открылась в четверг в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
"В Тульской области мы создаём условия для того, чтобы наши дети могли развивать свои таланты, поддерживаем одаренную молодежь. Школа – это шаг в будущее, ведь креативные индустрии объединяют современные цифровые технологии, творчество и искусство. Здесь, в месте, где сохраняются традиции легендарных тульских мастеров, созданы лаборатории, оснащенные по последнему слову техники", - приводят в пресс-службе регионального правительства слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина
на церемонии открытия ШКИ.
Школа креативных индустрий открыта на базе Объединения центров развития культуры в Туле, в котором работают шесть студий по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR, анимация и 3D-графика.
В Школу зачислены 120 ребят. Занятия начнутся с 12 сентября. Обучение будет двухгодичным и полностью бесплатным. В первый год ученики будут заниматься во всех студиях, а на втором - выберут направление для более глубокого изучения.
По информации пресс-службы, на создание ШКИ было выделено в общей сложности почти 71 миллион рублей. Здание, в котором расположилась школа, полностью отремонтировано, созданы все условия для проведения занятий. Закуплено и установлено компьютерное и мультимедийное оборудование – порядка 300 наименований техники. Дети начнут учиться по базовой программе, разработанной Минкультуры России
, но в течение года по поручению губернатора будет разрабатываться программа с учетом региональной специфики.
"В ШКИ работают высококвалифицированные специалисты в сфере креативных индустрий. Среди них: создатель нескольких серий авторских мультфильмов; дизайнер, разработавший художественную подсветку многих исторических архитектурных объектов в Туле; видеооператор с опытом работы на федеральных телеканалах; звукорежиссер", – сказал собеседник агентства.