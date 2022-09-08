https://ria.ru/20220908/shkola-1815473956.html

В Туле открылась Школа креативных индустрий

В Туле открылась Школа креативных индустрий - РИА Новости, 08.09.2022

В Туле открылась Школа креативных индустрий

Школа креативных индустрий (ШКИ), в которой юные жители области в возрасте от 12 до 17 лет смогут овладеть звукорежиссурой, фото- и видеопроизводством,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:52

2022-09-08T17:52

2022-09-08T17:52

тульская область

тульская область

алексей дюмин

тула

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815473467_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_8a8dbe3bc977fc416ef6af8f65cb5c3d.jpg

ТУЛА, 8 сен – РИА Новости. Школа креативных индустрий (ШКИ), в которой юные жители области в возрасте от 12 до 17 лет смогут овладеть звукорежиссурой, фото- и видеопроизводством, дизайном, и интерактивными цифровыми технологиями, открылась в четверг в Туле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области."В Тульской области мы создаём условия для того, чтобы наши дети могли развивать свои таланты, поддерживаем одаренную молодежь. Школа – это шаг в будущее, ведь креативные индустрии объединяют современные цифровые технологии, творчество и искусство. Здесь, в месте, где сохраняются традиции легендарных тульских мастеров, созданы лаборатории, оснащенные по последнему слову техники", - приводят в пресс-службе регионального правительства слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина на церемонии открытия ШКИ.Школа креативных индустрий открыта на базе Объединения центров развития культуры в Туле, в котором работают шесть студий по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR, анимация и 3D-графика.В Школу зачислены 120 ребят. Занятия начнутся с 12 сентября. Обучение будет двухгодичным и полностью бесплатным. В первый год ученики будут заниматься во всех студиях, а на втором - выберут направление для более глубокого изучения.По информации пресс-службы, на создание ШКИ было выделено в общей сложности почти 71 миллион рублей. Здание, в котором расположилась школа, полностью отремонтировано, созданы все условия для проведения занятий. Закуплено и установлено компьютерное и мультимедийное оборудование – порядка 300 наименований техники. Дети начнут учиться по базовой программе, разработанной Минкультуры России, но в течение года по поручению губернатора будет разрабатываться программа с учетом региональной специфики."В ШКИ работают высококвалифицированные специалисты в сфере креативных индустрий. Среди них: создатель нескольких серий авторских мультфильмов; дизайнер, разработавший художественную подсветку многих исторических архитектурных объектов в Туле; видеооператор с опытом работы на федеральных телеканалах; звукорежиссер", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220520/ekopark-1789701536.html

тульская область

тула

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, тула, россия