https://ria.ru/20220908/serial-1815460608.html

Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ

Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022

Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ

Джоди Тернер-Смит финализирует сделку по поводу участия в съемках сериала "Звездные войны: Аколит", пишет Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:20

2022-09-08T18:20

2022-09-08T18:20

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Джоди Тернер-Смит финализирует сделку по поводу участия в съемках сериала "Звездные войны: Аколит", пишет Deadline со ссылкой на свои источники.Детали сюжета и практически весь каст шоу пока не разглашаются. Известно лишь, что главную роль в проекте исполнит Амандла Стенберг. На презентации проекта в декабре 2020 года Disney+ назвал проект мистическим триллером. События в нем развернутся в последние дни Высокой Республики. Во вселенной "Звездных войн", указывает Deadline, аколиты — индивиды, у которых есть способности Силы, и они учатся у более опытного лорда ситхов. Планируется, что производство шоу начнется в Лондоне в конце осени. Джоди Тернер-Смит известна по мини-сериалу "Анна Болейн". Ее кастинг на главную роль обсуждался в Сети из-за цвета ее кожи. "Я понимаю, что некоторым людям будет непросто погрузиться в сериал, потому что они будут слишком часто отвлекаться. Но те, кто готов взглянуть на мир по-другому, примут эту человеческую и захватывающую историю", — комментировала негативные отзывы Тернер-Смит.

https://ria.ru/20220908/ovatsii-1815335621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды