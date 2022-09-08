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Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022
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Культура
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Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ
Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022
Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ
Джоди Тернер-Смит финализирует сделку по поводу участия в съемках сериала "Звездные войны: Аколит", пишет Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:20
2022-09-08T18:20
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Джоди Тернер-Смит финализирует сделку по поводу участия в съемках сериала "Звездные войны: Аколит", пишет Deadline со ссылкой на свои источники.Детали сюжета и практически весь каст шоу пока не разглашаются. Известно лишь, что главную роль в проекте исполнит Амандла Стенберг. На презентации проекта в декабре 2020 года Disney+ назвал проект мистическим триллером. События в нем развернутся в последние дни Высокой Республики. Во вселенной "Звездных войн", указывает Deadline, аколиты — индивиды, у которых есть способности Силы, и они учатся у более опытного лорда ситхов. Планируется, что производство шоу начнется в Лондоне в конце осени. Джоди Тернер-Смит известна по мини-сериалу "Анна Болейн". Ее кастинг на главную роль обсуждался в Сети из-за цвета ее кожи. "Я понимаю, что некоторым людям будет непросто погрузиться в сериал, потому что они будут слишком часто отвлекаться. Но те, кто готов взглянуть на мир по-другому, примут эту человеческую и захватывающую историю", — комментировала негативные отзывы Тернер-Смит.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
18:20 08.09.2022
 
Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ

Deadline: актриса из "Анны Болейн" Джоди Тернер-Смит сыграет в "Звездных войнах: Аколит"

© Channel 5 Television (2021)Кадр из сериала "Анна Болейн"
Кадр из сериала Анна Болейн
© Channel 5 Television (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Джоди Тернер-Смит финализирует сделку по поводу участия в съемках сериала "Звездные войны: Аколит", пишет Deadline со ссылкой на свои источники.
Детали сюжета и практически весь каст шоу пока не разглашаются. Известно лишь, что главную роль в проекте исполнит Амандла Стенберг.
На презентации проекта в декабре 2020 года Disney+ назвал проект мистическим триллером. События в нем развернутся в последние дни Высокой Республики. Во вселенной "Звездных войн", указывает Deadline, аколиты — индивиды, у которых есть способности Силы, и они учатся у более опытного лорда ситхов.
Планируется, что производство шоу начнется в Лондоне в конце осени.
Джоди Тернер-Смит известна по мини-сериалу "Анна Болейн". Ее кастинг на главную роль обсуждался в Сети из-за цвета ее кожи.
"Я понимаю, что некоторым людям будет непросто погрузиться в сериал, потому что они будут слишком часто отвлекаться. Но те, кто готов взглянуть на мир по-другому, примут эту человеческую и захватывающую историю", — комментировала негативные отзывы Тернер-Смит.
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