https://ria.ru/20220908/serial-1815460608.html
Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ
Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022
Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ
Джоди Тернер-Смит финализирует сделку по поводу участия в съемках сериала "Звездные войны: Аколит", пишет Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:20
2022-09-08T18:20
2022-09-08T18:20
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Джоди Тернер-Смит финализирует сделку по поводу участия в съемках сериала "Звездные войны: Аколит", пишет Deadline со ссылкой на свои источники.Детали сюжета и практически весь каст шоу пока не разглашаются. Известно лишь, что главную роль в проекте исполнит Амандла Стенберг. На презентации проекта в декабре 2020 года Disney+ назвал проект мистическим триллером. События в нем развернутся в последние дни Высокой Республики. Во вселенной "Звездных войн", указывает Deadline, аколиты — индивиды, у которых есть способности Силы, и они учатся у более опытного лорда ситхов. Планируется, что производство шоу начнется в Лондоне в конце осени. Джоди Тернер-Смит известна по мини-сериалу "Анна Болейн". Ее кастинг на главную роль обсуждался в Сети из-за цвета ее кожи. "Я понимаю, что некоторым людям будет непросто погрузиться в сериал, потому что они будут слишком часто отвлекаться. Но те, кто готов взглянуть на мир по-другому, примут эту человеческую и захватывающую историю", — комментировала негативные отзывы Тернер-Смит.
https://ria.ru/20220908/ovatsii-1815335621.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Актриса из "Анны Болейн" сыграет в сериале по "Звездным войнам", пишут СМИ
Deadline: актриса из "Анны Болейн" Джоди Тернер-Смит сыграет в "Звездных войнах: Аколит"
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Джоди Тернер-Смит финализирует сделку по поводу участия в съемках сериала "Звездные войны: Аколит", пишет
Deadline со ссылкой на свои источники.
Детали сюжета и практически весь каст шоу пока не разглашаются. Известно лишь, что главную роль в проекте исполнит Амандла Стенберг.
На презентации проекта в декабре 2020 года Disney+ назвал проект мистическим триллером. События в нем развернутся в последние дни Высокой Республики. Во вселенной "Звездных войн", указывает Deadline, аколиты — индивиды, у которых есть способности Силы, и они учатся у более опытного лорда ситхов.
Планируется, что производство шоу начнется в Лондоне в конце осени.
Джоди Тернер-Смит известна по мини-сериалу "Анна Болейн". Ее кастинг на главную роль обсуждался в Сети из-за цвета ее кожи.
"Я понимаю, что некоторым людям будет непросто погрузиться в сериал, потому что они будут слишком часто отвлекаться. Но те, кто готов взглянуть на мир по-другому, примут эту человеческую и захватывающую историю", — комментировала
негативные отзывы Тернер-Смит.