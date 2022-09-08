https://ria.ru/20220908/sdelki-1815514602.html
Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран
Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран - РИА Новости, 08.09.2022
Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран
Президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев из недружественных стран в ООО, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:04
2022-09-08T20:04
2022-09-08T20:18
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев из недружественных стран в ООО, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Разрешения на эти операции будет выдавать специальная правительственная комиссия по иностранным инвестициям.Президент также поручил правительству утвердить порядок выдачи соответствующих разрешений в 10-дневный срок. Минфину предоставлено право давать официальные разъяснения по вопросам применения указа.Глава государства также разрешил подпавшим под западные санкции компаниям выполнять валютные обязательства перед российскими юридическими лицами, имеющими валютные депозиты, в рублях.
https://ria.ru/20220908/valyuta-1815500727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, россия, экономика
Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин, Россия, Экономика
20:04 08.09.2022 (обновлено: 20:18 08.09.2022)
Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран
Путин установил особый порядок сделок по долям в ООО для лиц из недружественных стран