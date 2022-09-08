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Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран - РИА Новости, 08.09.2022
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Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран
Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран - РИА Новости, 08.09.2022
Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран
Президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев из недружественных стран в ООО, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:04
2022-09-08T20:18
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев из недружественных стран в ООО, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Разрешения на эти операции будет выдавать специальная правительственная комиссия по иностранным инвестициям.Президент также поручил правительству утвердить порядок выдачи соответствующих разрешений в 10-дневный срок. Минфину предоставлено право давать официальные разъяснения по вопросам применения указа.Глава государства также разрешил подпавшим под западные санкции компаниям выполнять валютные обязательства перед российскими юридическими лицами, имеющими валютные депозиты, в рублях.
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министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, россия, экономика
Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин, Россия, Экономика
20:04 08.09.2022 (обновлено: 20:18 08.09.2022)
 
Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран

Путин установил особый порядок сделок по долям в ООО для лиц из недружественных стран

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев из недружественных стран в ООО, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Разрешения на эти операции будет выдавать специальная правительственная комиссия по иностранным инвестициям.
Президент также поручил правительству утвердить порядок выдачи соответствующих разрешений в 10-дневный срок. Минфину предоставлено право давать официальные разъяснения по вопросам применения указа.
Глава государства также разрешил подпавшим под западные санкции компаниям выполнять валютные обязательства перед российскими юридическими лицами, имеющими валютные депозиты, в рублях.
Здание Центрального банка Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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ЦБ уточнил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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