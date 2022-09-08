https://ria.ru/20220908/sdelki-1815514602.html

Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран

Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран - РИА Новости, 08.09.2022

Путин ограничил сделки с долями в ООО для лиц из недружественных стран

Президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев из недружественных стран в ООО, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:04

2022-09-08T20:04

2022-09-08T20:18

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок по долям иностранцев из недружественных стран в ООО, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Разрешения на эти операции будет выдавать специальная правительственная комиссия по иностранным инвестициям.Президент также поручил правительству утвердить порядок выдачи соответствующих разрешений в 10-дневный срок. Минфину предоставлено право давать официальные разъяснения по вопросам применения указа.Глава государства также разрешил подпавшим под западные санкции компаниям выполнять валютные обязательства перед российскими юридическими лицами, имеющими валютные депозиты, в рублях.

https://ria.ru/20220908/valyuta-1815500727.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, россия, экономика