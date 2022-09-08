Рейтинг@Mail.ru
В Евросоюзе не согласны с критикой продуктовой сделки, заявил представитель - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/sdelka-1815475836.html
В Евросоюзе не согласны с критикой продуктовой сделки, заявил представитель
В Евросоюзе не согласны с критикой продуктовой сделки, заявил представитель - РИА Новости, 08.09.2022
В Евросоюзе не согласны с критикой продуктовой сделки, заявил представитель
Европейский союз не согласен с критикой от России по "продуктовой сделке" и считает, что ее реализация способствовала снижению мировых цен на продовольствие и... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:50
2022-09-08T17:55
экономика
владимир путин
василий небензя
россия
украина
евросоюз
оон
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806324570_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_a32df365d3411107c069aead3e0e0d70.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Европейский союз не согласен с критикой от России по "продуктовой сделке" и считает, что ее реализация способствовала снижению мировых цен на продовольствие и увеличению предложения для развивающихся стран, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Президент РФ Владимир Путин, комментируя на Восточном экономическом форуме ситуацию с вывозом украинского зерна, ранее говорил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны."Сделка ООН по разблокированию некоторых украинских портов Черного моря кардинально изменила ситуацию, и наряду с "коридорами солидарности" ЕС привела к снижению цен", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все объемы зерновых, поступающие в ЕС, прямо или косвенно приводят к увеличению поставок в третьи страны.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20220907/sdelka-1815047026.html
https://ria.ru/20220907/session-1815039199.html
россия
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806324570_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_e2333f5419ebb20db031ba7676b3c9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, василий небензя, россия, украина, евросоюз, оон, черное море
Экономика, Владимир Путин, Василий Небензя, Россия, Украина, Евросоюз, ООН, Черное море
17:50 08.09.2022 (обновлено: 17:55 08.09.2022)
 
В Евросоюзе не согласны с критикой продуктовой сделки, заявил представитель

Представитель Стано: Евросоюз не согласен с российской оценкой продуктовой сделки

© AP Photo / The Presidential Office of UkraineТурецкий сухогруз "Поларнет" загружен украинским зерном в Одесской области
Турецкий сухогруз Поларнет загружен украинским зерном в Одесской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / The Presidential Office of Ukraine
Турецкий сухогруз "Поларнет" загружен украинским зерном в Одесской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Европейский союз не согласен с критикой от России по "продуктовой сделке" и считает, что ее реализация способствовала снижению мировых цен на продовольствие и увеличению предложения для развивающихся стран, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя на Восточном экономическом форуме ситуацию с вывозом украинского зерна, ранее говорил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 10:15
В Турции прокомментировали претензии России по продуктовой сделке
"Сделка ООН по разблокированию некоторых украинских портов Черного моря кардинально изменила ситуацию, и наряду с "коридорами солидарности" ЕС привела к снижению цен", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все объемы зерновых, поступающие в ЕС, прямо или косвенно приводят к увеличению поставок в третьи страны.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 09:51
Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире
 
ЭкономикаВладимир ПутинВасилий НебензяРоссияУкраинаЕвросоюзООНЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала