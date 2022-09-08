17:50 08.09.2022 (обновлено: 17:55 08.09.2022)
В Евросоюзе не согласны с критикой продуктовой сделки, заявил представитель
Представитель Стано: Евросоюз не согласен с российской оценкой продуктовой сделки
© AP Photo / The Presidential Office of UkraineТурецкий сухогруз "Поларнет" загружен украинским зерном в Одесской области
© AP Photo / The Presidential Office of Ukraine
Турецкий сухогруз "Поларнет" загружен украинским зерном в Одесской области. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Европейский союз не согласен с критикой от России по "продуктовой сделке" и считает, что ее реализация способствовала снижению мировых цен на продовольствие и увеличению предложения для развивающихся стран, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя на Восточном экономическом форуме ситуацию с вывозом украинского зерна, ранее говорил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.
"Сделка ООН по разблокированию некоторых украинских портов Черного моря кардинально изменила ситуацию, и наряду с "коридорами солидарности" ЕС привела к снижению цен", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все объемы зерновых, поступающие в ЕС, прямо или косвенно приводят к увеличению поставок в третьи страны.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.