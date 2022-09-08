В Госдуме считают, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом
Депутат Морозов: будущее продуктовой сделки в нынешнем формате под вопросом
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом, если не будут даны твердые гарантии, что продовольствие получают именно нуждающиеся в нем страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября.
"На мой взгляд, будущее сделки под большим вопросом, если не будут даны твёрдые гарантии, что продовольствие получают именно нуждающиеся в нем страны. Поддерживать экономику Украины - это сегодня не наша задача. Более того, некоторые аспекты логистики по этой сделке прямо влияют на проведение спецоперации. Продолжать её (сделку) в ущерб нашим интересам мы, разумеется, не станем", - сообщил Морозов РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.