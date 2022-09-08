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В Госдуме считают, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом - РИА Новости, 08.09.2022
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В Госдуме считают, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом
В Госдуме считают, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом - РИА Новости, 08.09.2022
В Госдуме считают, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом, если не будут даны твердые гарантии, что... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:09
2022-09-08T16:09
экономика
олег морозов
россия
госдума рф
украина
турция
оон
африка
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом, если не будут даны твердые гарантии, что продовольствие получают именно нуждающиеся в нем страны.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября."На мой взгляд, будущее сделки под большим вопросом, если не будут даны твёрдые гарантии, что продовольствие получают именно нуждающиеся в нем страны. Поддерживать экономику Украины - это сегодня не наша задача. Более того, некоторые аспекты логистики по этой сделке прямо влияют на проведение спецоперации. Продолжать её (сделку) в ущерб нашим интересам мы, разумеется, не станем", - сообщил Морозов РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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экономика, олег морозов, россия, госдума рф, украина, турция, оон, африка
Экономика, Олег Морозов, Россия, Госдума РФ, Украина, Турция, ООН, Африка
16:09 08.09.2022
 
В Госдуме считают, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом

Депутат Морозов: будущее продуктовой сделки в нынешнем формате под вопросом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сообщил, что будущее продуктовой сделки под большим вопросом, если не будут даны твердые гарантии, что продовольствие получают именно нуждающиеся в нем страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября.
"На мой взгляд, будущее сделки под большим вопросом, если не будут даны твёрдые гарантии, что продовольствие получают именно нуждающиеся в нем страны. Поддерживать экономику Украины - это сегодня не наша задача. Более того, некоторые аспекты логистики по этой сделке прямо влияют на проведение спецоперации. Продолжать её (сделку) в ущерб нашим интересам мы, разумеется, не станем", - сообщил Морозов РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Нелущеное зерно овса - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 20:22
В Запорожской области назвали продовольственную сделку большим обманом
 
ЭкономикаОлег МорозовРоссияГосдума РФУкраинаТурцияООНАфрика
 
 
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