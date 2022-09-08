https://ria.ru/20220908/sapery-1815484312.html

Министр обороны Польши рассказал об обучении украинских саперов

Министр обороны Польши рассказал об обучении украинских саперов - РИА Новости, 08.09.2022

Министр обороны Польши рассказал об обучении украинских саперов

Польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша обучает украинских саперов. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:12

2022-09-08T18:12

2022-09-08T18:12

в мире

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша обучает украинских саперов.Блащак провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином на военной базе Рамштайн в Германии."Обсуждалось сотрудничество стран НАТО в обучении украинцев. У нас тут, конечно, тоже есть польское предложение, как в формате НАТО, так и ЕС. Мы активны хотя бы в обучении саперов, у которых много работы, если говорить о разминировании Украины", - сказал Блащак после встречи с Остином, выступление транслировало Польское телевидение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220908/ssha-1815413868.html

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польша

украина

россия

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в мире, мариуш блащак, ллойд остин, владимир путин, польша, украина, россия, евросоюз, нато