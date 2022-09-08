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Министр обороны Польши рассказал об обучении украинских саперов - РИА Новости, 08.09.2022
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Министр обороны Польши рассказал об обучении украинских саперов
Министр обороны Польши рассказал об обучении украинских саперов - РИА Новости, 08.09.2022
Министр обороны Польши рассказал об обучении украинских саперов
Польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша обучает украинских саперов. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:12
2022-09-08T18:12
в мире
мариуш блащак
ллойд остин
владимир путин
польша
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ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша обучает украинских саперов.Блащак провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином на военной базе Рамштайн в Германии."Обсуждалось сотрудничество стран НАТО в обучении украинцев. У нас тут, конечно, тоже есть польское предложение, как в формате НАТО, так и ЕС. Мы активны хотя бы в обучении саперов, у которых много работы, если говорить о разминировании Украины", - сказал Блащак после встречи с Остином, выступление транслировало Польское телевидение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, мариуш блащак, ллойд остин, владимир путин, польша, украина, россия, евросоюз, нато
В мире, Мариуш Блащак, Ллойд Остин, Владимир Путин, Польша, Украина, Россия, Евросоюз, НАТО
18:12 08.09.2022
 
Министр обороны Польши рассказал об обучении украинских саперов

Министр обороны Польши Блащак сообщил об обучении украинских саперов

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские саперы
Украинские саперы - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские саперы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша обучает украинских саперов.
Блащак провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином на военной базе Рамштайн в Германии.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
14:27
США заявили о выделении военной помощи Украине и странам Европы
"Обсуждалось сотрудничество стран НАТО в обучении украинцев. У нас тут, конечно, тоже есть польское предложение, как в формате НАТО, так и ЕС. Мы активны хотя бы в обучении саперов, у которых много работы, если говорить о разминировании Украины", - сказал Блащак после встречи с Остином, выступление транслировало Польское телевидение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский ударный вертолет CAB AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
17:59
Польша хочет купить у США ударные вертолеты Apache
 
В миреМариуш БлащакЛлойд ОстинВладимир ПутинПольшаУкраинаРоссияЕвросоюзНАТО
 
 
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