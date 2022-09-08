https://ria.ru/20220908/sapega-1815491883.html

Адвокат Сапеги не исключил ее помилования до конца года

Адвокат Сапеги не исключил ее помилования до конца года - РИА Новости, 08.09.2022

Адвокат Сапеги не исключил ее помилования до конца года

Осужденную в Белоруссии на шесть лет россиянку Софью Сапегу могут помиловать до конца года, заявил адвокат Антон Гашинский. Ранее он сообщил, что семья Сапеги... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:36

2022-09-08T18:36

2022-09-08T18:36

в мире

софия сапега

александр лукашенко

белоруссия

россия

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 8 сен – РИА Новости. Осужденную в Белоруссии на шесть лет россиянку Софью Сапегу могут помиловать до конца года, заявил адвокат Антон Гашинский. Ранее он сообщил, что семья Сапеги выплатила определенные судом суммы компенсации морального вреда потерпевшим. Соответствующие документы направили в комиссию по помилованию."В ИК, где она отбывает наказание, состоялось заседание комиссии, ей дали положительное заключение по ходатайству. Первый этап пройден, теперь можно подавать прошение в комиссию по помилованию. Мы рассчитываем, что до конца года ее помилуют", – сказал Гашинский агентству Sputnik Беларусь. По его словам, комиссия по помилованию заседает раз в квартал, на ближайшее заседание Сапега со своим прошением не успевает, но будет еще одно заседание до конца года."София вполне попадает под категорию тех, кого могут помиловать, она признала вину, раскаялась, выполнила досудебное соглашение со следствием, погасила причиненный ущерб", – сказал Гашинский.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении повлекших вред сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников и чиновников. Ей зачтут сроки содержания под стражей и домашнего ареста в период досудебного расследования. Также суд обязал Сапегу выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов (по официальному курсу на тот момент), пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов.Пресс-служба Верховного суда Белоруссии 25 мая сообщила, что приговор в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились в самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс и экстренно севшем в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко.Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, госслужащие, журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям и их близким стали угрожать насилием, повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

https://ria.ru/20220830/perevorot-1813222818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, софия сапега, александр лукашенко, белоруссия, россия, задержание основателя telegram-канала nexta