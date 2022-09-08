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США ввели санкции против иранских компаний из-за якобы поставок БПЛА России - РИА Новости, 08.09.2022
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США ввели санкции против иранских компаний из-за якобы поставок БПЛА России
США ввели санкции против иранских компаний из-за якобы поставок БПЛА России - РИА Новости, 08.09.2022
США ввели санкции против иранских компаний из-за якобы поставок БПЛА России
США расширили санкции против Ирана, включив в список одно физическое и четыре юридических лица, говорится в документе на сайте американского министерства... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:45
2022-09-08T23:46
в мире
сша
министерство финансов сша
иран
россия
мария захарова
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США расширили санкции против Ирана, включив в список одно физическое и четыре юридических лица, говорится в документе на сайте американского министерства финансов.Утверждается, что часть попавших под ограничения компаний представляют аэрокосмический сектор, при этом ведомство не уточняет, о каких именно рестрикциях идет речь.Помимо этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против иранских компаний и одного физического лица, обвинив их в производстве беспилотников и якобы поставках в Россию."Дополнительно OFAC ввело санкции против трех компаний и одного физического лица вовлеченных в исследования, разработку, производство и закупки иранских беспилотников и компонентов к ним", — говорится в документе.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о якобы поставке иранских беспилотников в Россию, заявлял, что это издание в последнее время делает много вбросов. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, закупка БПЛА не стояла на повестке дня переговоров министров иностранных дел России и Ирана и в конце августа и не обсуждалась в ходе встреч президента с иранским руководством в Тегеране 19 июля.
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в мире, сша, министерство финансов сша, иран, россия, мария захарова, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, США, Министерство финансов США, Иран, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
23:45 08.09.2022 (обновлено: 23:46 08.09.2022)
 
США ввели санкции против иранских компаний из-за якобы поставок БПЛА России

Минфин США ввел санкции против иранских компаний, обвинив их в поставках БПЛА в Россию

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США расширили санкции против Ирана, включив в список одно физическое и четыре юридических лица, говорится в документе на сайте американского министерства финансов.
Утверждается, что часть попавших под ограничения компаний представляют аэрокосмический сектор, при этом ведомство не уточняет, о каких именно рестрикциях идет речь.
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Помимо этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против иранских компаний и одного физического лица, обвинив их в производстве беспилотников и якобы поставках в Россию.
"Дополнительно OFAC ввело санкции против трех компаний и одного физического лица вовлеченных в исследования, разработку, производство и закупки иранских беспилотников и компонентов к ним", — говорится в документе.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о якобы поставке иранских беспилотников в Россию, заявлял, что это издание в последнее время делает много вбросов. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, закупка БПЛА не стояла на повестке дня переговоров министров иностранных дел России и Ирана и в конце августа и не обсуждалась в ходе встреч президента с иранским руководством в Тегеране 19 июля.
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В миреСШАМинистерство финансов СШАИранРоссияМария ЗахароваДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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