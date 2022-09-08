https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815548242.html

США ввели санкции против иранских компаний из-за якобы поставок БПЛА России

США ввели санкции против иранских компаний из-за якобы поставок БПЛА России - РИА Новости, 08.09.2022

США ввели санкции против иранских компаний из-за якобы поставок БПЛА России

США расширили санкции против Ирана, включив в список одно физическое и четыре юридических лица, говорится в документе на сайте американского министерства... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:45

2022-09-08T23:45

2022-09-08T23:46

в мире

сша

министерство финансов сша

иран

россия

мария захарова

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США расширили санкции против Ирана, включив в список одно физическое и четыре юридических лица, говорится в документе на сайте американского министерства финансов.Утверждается, что часть попавших под ограничения компаний представляют аэрокосмический сектор, при этом ведомство не уточняет, о каких именно рестрикциях идет речь.Помимо этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против иранских компаний и одного физического лица, обвинив их в производстве беспилотников и якобы поставках в Россию."Дополнительно OFAC ввело санкции против трех компаний и одного физического лица вовлеченных в исследования, разработку, производство и закупки иранских беспилотников и компонентов к ним", — говорится в документе.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о якобы поставке иранских беспилотников в Россию, заявлял, что это издание в последнее время делает много вбросов. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, закупка БПЛА не стояла на повестке дня переговоров министров иностранных дел России и Ирана и в конце августа и не обсуждалась в ходе встреч президента с иранским руководством в Тегеране 19 июля.

https://ria.ru/20220902/svpd-1813881925.html

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иран

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, министерство финансов сша, иран, россия, мария захарова, дмитрий песков (спецпредставитель президента)