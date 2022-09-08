23:45 08.09.2022 (обновлено: 23:46 08.09.2022)
США ввели санкции против иранских компаний из-за якобы поставок БПЛА России
Минфин США ввел санкции против иранских компаний, обвинив их в поставках БПЛА в Россию
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США расширили санкции против Ирана, включив в список одно физическое и четыре юридических лица, говорится в документе на сайте американского министерства финансов.
Утверждается, что часть попавших под ограничения компаний представляют аэрокосмический сектор, при этом ведомство не уточняет, о каких именно рестрикциях идет речь.
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Помимо этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против иранских компаний и одного физического лица, обвинив их в производстве беспилотников и якобы поставках в Россию.
"Дополнительно OFAC ввело санкции против трех компаний и одного физического лица вовлеченных в исследования, разработку, производство и закупки иранских беспилотников и компонентов к ним", — говорится в документе.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о якобы поставке иранских беспилотников в Россию, заявлял, что это издание в последнее время делает много вбросов. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, закупка БПЛА не стояла на повестке дня переговоров министров иностранных дел России и Ирана и в конце августа и не обсуждалась в ходе встреч президента с иранским руководством в Тегеране 19 июля.
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