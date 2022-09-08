14:52 08.09.2022 (обновлено: 14:55 08.09.2022)
В ЕС больше не думают о дополнительных санкциях против России, сообщили СМИ
Politico: в Евросоюзе больше не думают о дополнительных санкциях против России
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ЕС больше не думают о дополнительных санкциях в отношении России, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Издание, в частности, ссылается на высокопоставленное должностное лицо, которое утверждает, что Евросоюзу сейчас не до санкций.
"Аппетит ослаб. Становится сложнее с каждым отдельным пакетом (санкций)", - приводит Politico слова дипломата из одной из стран ЕС. Согласно ему, существует опасение, что Венгрия может заблокировать решение по поводу будущего санкционного пакета.
Отмечается, что становится сложнее находить такие меры, которые навредят России больше, чем ЕС.
"Мы можем столкнуться с "зимой недовольства". Текущий энергетический кризис нервирует всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств", - отметил один из чиновников ЕС.
Согласно изданию, замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая в сентябре посетит столицы США и стран Европы, чтобы убедить власти конфисковать активы подсанкционных россиян. Однако она отметила, что власти этих государств указали ей на препятствия юридического характера, связанные с суверенной неприкосновенностью активов, пишет издание.
Тем не менее, как утверждают два дипломата, ряд стран все еще поддерживают возможный будущий раунд санкций. Они предлагают ввести санкции против российской атомной отрасли, облачных сервисов, криптовалют и других технологий.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.