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Антироссийские санкции могут поставить Европу на колени, заявил Орбан - РИА Новости, 08.09.2022
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Антироссийские санкции могут поставить Европу на колени, заявил Орбан
Антироссийские санкции могут поставить Европу на колени, заявил Орбан - РИА Новости, 08.09.2022
Антироссийские санкции могут поставить Европу на колени, заявил Орбан
Введенные против России санкции вызвали инфляцию и нехватку энергии, которые могут "поставить Европу на колени", заявил премьер-министр Виктор Орбан. Его слова... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:20
2022-09-08T14:55
экономика
россия
виктор орбан
европа
венгрия
евросоюз
украина
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БУДАПЕШТ, 8 сен — РИА Новости. Введенные против России санкции вызвали инфляцию и нехватку энергии, которые могут "поставить Европу на колени", заявил премьер-министр Виктор Орбан. Его слова приводит агентство MTI."В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но &lt;...&gt; попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жесткая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени", — отметил он.Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом, по его словам, члены ЕС упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в европейских странах и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815180797.html
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экономика, россия, виктор орбан, европа, венгрия, евросоюз, украина
Экономика, Россия, Виктор Орбан, Европа, Венгрия, Евросоюз, Украина
13:20 08.09.2022 (обновлено: 14:55 08.09.2022)
 
Антироссийские санкции могут поставить Европу на колени, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан заявил, что санкции против России могут поставить Европу на колени

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 сен — РИА Новости. Введенные против России санкции вызвали инфляцию и нехватку энергии, которые могут "поставить Европу на колени", заявил премьер-министр Виктор Орбан. Его слова приводит агентство MTI.
"В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но <...> попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жесткая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени", — отметил он.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 16:13
Опрос показал истинное отношение венгров к санкциям против России
Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом, по его словам, члены ЕС упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в европейских странах и США, что ударило по миллионам домохозяйств.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ЭкономикаРоссияВиктор ОрбанЕвропаВенгрияЕвросоюзУкраина
 
 
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