https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815355818.html

Против России ввели рекордное число санкций, заявил Мишустин

Против России ввели рекордное число санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022

Против России ввели рекордное число санкций, заявил Мишустин

Количество введенных против России санкций больше, чем когда-либо вводилось против всех стран, а если захотеть прочесть все связанные с ними документы, то... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:45

2022-09-08T11:45

2022-09-08T11:45

россия

михаил мишустин

правительство рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Количество введенных против России санкций больше, чем когда-либо вводилось против всех стран, а если захотеть прочесть все связанные с ними документы, то понадобится несколько суток, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."То, что касается санкций, в частности, 2014 года… то, конечно, сравнивая их с санкциями 2022 года, я могу вам сказать, что количество их, наверное, будет больше, чем количество санкций, введенных против всех стран. То количество санкций, которые ввели против России за такой срок, – их даже прочитать будет невозможно за несколько суток, там столько деталей", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20220908/pravitelstvo-1815354927.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, михаил мишустин, правительство рф, санкции в отношении россии