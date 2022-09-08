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Против России ввели рекордное число санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022
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Против России ввели рекордное число санкций, заявил Мишустин
Против России ввели рекордное число санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022
Против России ввели рекордное число санкций, заявил Мишустин
Количество введенных против России санкций больше, чем когда-либо вводилось против всех стран, а если захотеть прочесть все связанные с ними документы, то... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:45
2022-09-08T11:45
россия
михаил мишустин
правительство рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Количество введенных против России санкций больше, чем когда-либо вводилось против всех стран, а если захотеть прочесть все связанные с ними документы, то понадобится несколько суток, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."То, что касается санкций, в частности, 2014 года… то, конечно, сравнивая их с санкциями 2022 года, я могу вам сказать, что количество их, наверное, будет больше, чем количество санкций, введенных против всех стран. То количество санкций, которые ввели против России за такой срок, – их даже прочитать будет невозможно за несколько суток, там столько деталей", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, михаил мишустин, правительство рф, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Санкции в отношении России
11:45 08.09.2022
 
Против России ввели рекордное число санкций, заявил Мишустин

Мишустин: чтобы изучить все санкции, введенные против России, потребуется несколько суток

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Количество введенных против России санкций больше, чем когда-либо вводилось против всех стран, а если захотеть прочесть все связанные с ними документы, то понадобится несколько суток, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"То, что касается санкций, в частности, 2014 года… то, конечно, сравнивая их с санкциями 2022 года, я могу вам сказать, что количество их, наверное, будет больше, чем количество санкций, введенных против всех стран. То количество санкций, которые ввели против России за такой срок, – их даже прочитать будет невозможно за несколько суток, там столько деталей", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
11:42
Мишустин отметил профессиональную закалку правительства
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФСанкции в отношении России
 
 
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