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Украина ввела санкции против более чем 600 представителей российской власти - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815325371.html
Украина ввела санкции против более чем 600 представителей российской власти
Украина ввела санкции против более чем 600 представителей российской власти - РИА Новости, 08.09.2022
Украина ввела санкции против более чем 600 представителей российской власти
Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ, сообщает издание... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:08
2022-09-08T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ, сообщает издание Страна.ua."(Зеленский) рассказал, что СНБО Украины ввел санкции против 606 членов правящей верхушки России. Большинство из них - депутаты Госдумы", - говорится в сообщении. По словам Зеленского, санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.Зеленский отметил, что на основании предложений службы безопасности Украины (СБУ) и согласно действующему законодательству принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795458733.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, госдума рф, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
10:08 08.09.2022
 
Украина ввела санкции против более чем 600 представителей российской власти

Зеленский: СНБО Украины ввел санкции против 606 представителей российской власти

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ, сообщает издание Страна.ua.
"(Зеленский) рассказал, что СНБО Украины ввел санкции против 606 членов правящей верхушки России. Большинство из них - депутаты Госдумы", - говорится в сообщении. По словам Зеленского, санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.
Зеленский отметил, что на основании предложений службы безопасности Украины (СБУ) и согласно действующему законодательству принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.
Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:53
Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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