https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815325371.html

Украина ввела санкции против более чем 600 представителей российской власти

Украина ввела санкции против более чем 600 представителей российской власти - РИА Новости, 08.09.2022

Украина ввела санкции против более чем 600 представителей российской власти

Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ, сообщает издание... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:08

2022-09-08T10:08

2022-09-08T10:08

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ, сообщает издание Страна.ua."(Зеленский) рассказал, что СНБО Украины ввел санкции против 606 членов правящей верхушки России. Большинство из них - депутаты Госдумы", - говорится в сообщении. По словам Зеленского, санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.Зеленский отметил, что на основании предложений службы безопасности Украины (СБУ) и согласно действующему законодательству принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795458733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, госдума рф, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии