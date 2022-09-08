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В Китае набросились на США из-за России - РИА Новости, 08.09.2022
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В Китае набросились на США из-за России
В Китае набросились на США из-за России - РИА Новости, 08.09.2022
В Китае набросились на США из-за России
Введение санкций против России превращает США в асоциальное государство, пишет китайское издание Global Times. "Общественное мнение в США и на Западе порой... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T08:40
2022-09-08T10:27
владимир путин
россия
сша
китай
в мире
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Введение санкций против России превращает США в асоциальное государство, пишет китайское издание Global Times. "Общественное мнение в США и на Западе порой смотрит на мир через испорченные очки. &lt;…&gt; Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией. У Вашингтона нет на это никакого права", — говорится в публикации. Журналисты считают, что антироссийские санкции противоречат интересам большей части мирового сообщества, которое рассчитывает на взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Москвой. "Жесткие санкции не смогут ввергнуть в изоляцию ведущую державу и отрезать ей доступ к глобальному рынку, рестрикции лишь сделают США еще более асоциальными", — отмечается в статье. Авторы напоминают, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не разорвали связи с Россией. То же самое наблюдается и во всем остальном мире, резюмировалось в материале. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html
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владимир путин, россия, сша, китай, в мире
Владимир Путин, Россия, США, Китай, В мире
08:40 08.09.2022 (обновлено: 10:27 08.09.2022)
 
В Китае набросились на США из-за России

GT: антироссийские санкции превращают США в асоциальное государство

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Введение санкций против России превращает США в асоциальное государство, пишет китайское издание Global Times.

"Общественное мнение в США и на Западе порой смотрит на мир через испорченные очки. <…> Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией. У Вашингтона нет на это никакого права", — говорится в публикации.
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Журналисты считают, что антироссийские санкции противоречат интересам большей части мирового сообщества, которое рассчитывает на взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Москвой.

"Жесткие санкции не смогут ввергнуть в изоляцию ведущую державу и отрезать ей доступ к глобальному рынку, рестрикции лишь сделают США еще более асоциальными", — отмечается в статье.

Авторы напоминают, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не разорвали связи с Россией. То же самое наблюдается и во всем остальном мире, резюмировалось в материале.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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