https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815308802.html

В Китае набросились на США из-за России

В Китае набросились на США из-за России - РИА Новости, 08.09.2022

В Китае набросились на США из-за России

Введение санкций против России превращает США в асоциальное государство, пишет китайское издание Global Times. "Общественное мнение в США и на Западе порой... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:40

2022-09-08T08:40

2022-09-08T10:27

владимир путин

россия

сша

китай

в мире

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Введение санкций против России превращает США в асоциальное государство, пишет китайское издание Global Times. "Общественное мнение в США и на Западе порой смотрит на мир через испорченные очки. <…> Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией. У Вашингтона нет на это никакого права", — говорится в публикации. Журналисты считают, что антироссийские санкции противоречат интересам большей части мирового сообщества, которое рассчитывает на взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Москвой. "Жесткие санкции не смогут ввергнуть в изоляцию ведущую державу и отрезать ей доступ к глобальному рынку, рестрикции лишь сделают США еще более асоциальными", — отмечается в статье. Авторы напоминают, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не разорвали связи с Россией. То же самое наблюдается и во всем остальном мире, резюмировалось в материале. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

https://ria.ru/20220907/politika-1815132475.html

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сша

китай

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, россия, сша, китай, в мире