08:40 08.09.2022 (обновлено: 10:27 08.09.2022)
В Китае набросились на США из-за России
GT: антироссийские санкции превращают США в асоциальное государство
Государственный флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Введение санкций против России превращает США в асоциальное государство, пишет китайское издание Global Times.
"Общественное мнение в США и на Западе порой смотрит на мир через испорченные очки. <…> Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией. У Вашингтона нет на это никакого права", — говорится в публикации.
"Общественное мнение в США и на Западе порой смотрит на мир через испорченные очки. <…> Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией. У Вашингтона нет на это никакого права", — говорится в публикации.
Журналисты считают, что антироссийские санкции противоречат интересам большей части мирового сообщества, которое рассчитывает на взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Москвой.
"Жесткие санкции не смогут ввергнуть в изоляцию ведущую державу и отрезать ей доступ к глобальному рынку, рестрикции лишь сделают США еще более асоциальными", — отмечается в статье.
Авторы напоминают, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не разорвали связи с Россией. То же самое наблюдается и во всем остальном мире, резюмировалось в материале.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
"Жесткие санкции не смогут ввергнуть в изоляцию ведущую державу и отрезать ей доступ к глобальному рынку, рестрикции лишь сделают США еще более асоциальными", — отмечается в статье.
Авторы напоминают, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не разорвали связи с Россией. То же самое наблюдается и во всем остальном мире, резюмировалось в материале.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.