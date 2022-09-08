https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815303891.html

Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций

Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций - РИА Новости, 08.09.2022

Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций

Ответственная финансовая политика в РФ позволила нивелировать эффекты санкций - рубль укрепился, инфляция - 13-14%, а не ушла за 30%, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:56

2022-09-08T07:56

2022-09-08T08:17

экономика

россия

михаил мишустин

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ответственная финансовая политика в РФ позволила нивелировать эффекты санкций - рубль укрепился, инфляция - 13-14%, а не ушла за 30%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе-начале сентября - это 0,5%. Инфляция - 13-14%, она точно не за 30% ушла", - сказал Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ответственная финансовая политика позволила "как снивелировать эти эффекты, так и долгосрочно планировать все необходимые решения для поддержки экономики и людей".

https://ria.ru/20220906/poteri-1814863839.html

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экономика, россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии