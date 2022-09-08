https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815303891.html
Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций
Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций - РИА Новости, 08.09.2022
Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций
Ответственная финансовая политика в РФ позволила нивелировать эффекты санкций - рубль укрепился, инфляция - 13-14%, а не ушла за 30%, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:56
2022-09-08T07:56
2022-09-08T08:17
экономика
россия
михаил мишустин
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_781:1367:2047:2079_1920x0_80_0_0_9ea6ad163b5eec3d9e59af5c3b8a7f17.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ответственная финансовая политика в РФ позволила нивелировать эффекты санкций - рубль укрепился, инфляция - 13-14%, а не ушла за 30%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе-начале сентября - это 0,5%. Инфляция - 13-14%, она точно не за 30% ушла", - сказал Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ответственная финансовая политика позволила "как снивелировать эти эффекты, так и долгосрочно планировать все необходимые решения для поддержки экономики и людей".
https://ria.ru/20220906/poteri-1814863839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_0:1105:2047:2640_1920x0_80_0_0_15f4e5aaf7d7da67a5fb29c1a1afba7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Санкции, Санкции в отношении России
07:56 08.09.2022 (обновлено: 08:17 08.09.2022)
Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций
Мишустин: ответственная финансовая политика в РФ позволила нивелировать эффекты санкций