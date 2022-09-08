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Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций - РИА Новости, 08.09.2022
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Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций
Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций - РИА Новости, 08.09.2022
Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций
Ответственная финансовая политика в РФ позволила нивелировать эффекты санкций - рубль укрепился, инфляция - 13-14%, а не ушла за 30%, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:56
2022-09-08T08:17
экономика
россия
михаил мишустин
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ответственная финансовая политика в РФ позволила нивелировать эффекты санкций - рубль укрепился, инфляция - 13-14%, а не ушла за 30%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе-начале сентября - это 0,5%. Инфляция - 13-14%, она точно не за 30% ушла", - сказал Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ответственная финансовая политика позволила "как снивелировать эти эффекты, так и долгосрочно планировать все необходимые решения для поддержки экономики и людей".
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экономика, россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Санкции, Санкции в отношении России
07:56 08.09.2022 (обновлено: 08:17 08.09.2022)
 
Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций

Мишустин: ответственная финансовая политика в РФ позволила нивелировать эффекты санкций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ответственная финансовая политика в РФ позволила нивелировать эффекты санкций - рубль укрепился, инфляция - 13-14%, а не ушла за 30%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе-начале сентября - это 0,5%. Инфляция - 13-14%, она точно не за 30% ушла", - сказал Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, ответственная финансовая политика позволила "как снивелировать эти эффекты, так и долгосрочно планировать все необходимые решения для поддержки экономики и людей".
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 15:24
Сенатор Климов оценил потери ЕС из-за антироссийских санкций
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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