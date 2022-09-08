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Власти Сахалина и "Газпром" заключили соглашение о газификации региона - РИА Новости, 08.09.2022
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Власти Сахалина и "Газпром" заключили соглашение о газификации региона
Власти Сахалина и "Газпром" заключили соглашение о газификации региона - РИА Новости, 08.09.2022
Власти Сахалина и "Газпром" заключили соглашение о газификации региона
Правительство Сахалинской области заключило на Восточном экономическом форуме соглашение с "Газпромом" по строительству на острове завода сжиженного природного... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T05:40
2022-09-08T05:40
экономика
жкх
валерий лимаренко
алексей миллер
сахалин
сахалинская область
русский (остров)
газпром
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Правительство Сахалинской области заключило на Восточном экономическом форуме соглашение с "Газпромом" по строительству на острове завода сжиженного природного газа, в планах – до конца 2025 года полностью газифицировать Сахалин и Курилы, заявил глава региона Валерий Лимаренко."Сжиженный природный газ придет на Курилы уже в следующем году. В рамках Восточного экономического форума подписали соглашение с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Оно предусматривает строительство на Сахалине завода сжиженного природного газа", – написал глава региона в Telegram-канале.Лимаренко подчеркнул, что газификация для области является принципиальным вопросом. Всего несколько лет назад ее уровень на островах составлял только 14 процентов, сейчас он уже превышает 50 процентов."Мы хотим, чтобы жители нашего нефтегазового региона имели возможность отапливать свои дома экологически чистым и доступным топливом. Поэтому до конца 2025 года мы совместно с "Газпромом" полностью газифицируем Сахалин и Курилы", - заключил губернатор.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220908/sakhalin-1815295294.html
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экономика, жкх, валерий лимаренко, алексей миллер, сахалин, сахалинская область, русский (остров), газпром, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, ЖКХ, Валерий Лимаренко, Алексей Миллер, Сахалин, Сахалинская область, Русский (остров), Газпром, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:40 08.09.2022
 
Власти Сахалина и "Газпром" заключили соглашение о газификации региона

Власти Сахалина рассказали о соглашении по строительству завода сжиженного природного газа

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВЭФ-2022. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
ВЭФ-2022. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЭФ-2022. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Правительство Сахалинской области заключило на Восточном экономическом форуме соглашение с "Газпромом" по строительству на острове завода сжиженного природного газа, в планах – до конца 2025 года полностью газифицировать Сахалин и Курилы, заявил глава региона Валерий Лимаренко.
"Сжиженный природный газ придет на Курилы уже в следующем году. В рамках Восточного экономического форума подписали соглашение с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Оно предусматривает строительство на Сахалине завода сжиженного природного газа", – написал глава региона в Telegram-канале.
Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
03:09
Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ
Лимаренко подчеркнул, что газификация для области является принципиальным вопросом. Всего несколько лет назад ее уровень на островах составлял только 14 процентов, сейчас он уже превышает 50 процентов.
"Мы хотим, чтобы жители нашего нефтегазового региона имели возможность отапливать свои дома экологически чистым и доступным топливом. Поэтому до конца 2025 года мы совместно с "Газпромом" полностью газифицируем Сахалин и Курилы", - заключил губернатор.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 15:34Ханты-Мансийский Автономный Округ
На ВЭФ-2022 открылся креативный кампус для молодежи Севера
 
ЭкономикаЖКХВалерий ЛимаренкоАлексей МиллерСахалинСахалинская областьРусский (остров)ГазпромДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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