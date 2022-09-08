https://ria.ru/20220908/sakhalin-1815298668.html

Власти Сахалина и "Газпром" заключили соглашение о газификации региона

Власти Сахалина и "Газпром" заключили соглашение о газификации региона - РИА Новости, 08.09.2022

Власти Сахалина и "Газпром" заключили соглашение о газификации региона

Правительство Сахалинской области заключило на Восточном экономическом форуме соглашение с "Газпромом" по строительству на острове завода сжиженного природного... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T05:40

2022-09-08T05:40

2022-09-08T05:40

экономика

жкх

валерий лимаренко

алексей миллер

сахалин

сахалинская область

русский (остров)

газпром

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Правительство Сахалинской области заключило на Восточном экономическом форуме соглашение с "Газпромом" по строительству на острове завода сжиженного природного газа, в планах – до конца 2025 года полностью газифицировать Сахалин и Курилы, заявил глава региона Валерий Лимаренко."Сжиженный природный газ придет на Курилы уже в следующем году. В рамках Восточного экономического форума подписали соглашение с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Оно предусматривает строительство на Сахалине завода сжиженного природного газа", – написал глава региона в Telegram-канале.Лимаренко подчеркнул, что газификация для области является принципиальным вопросом. Всего несколько лет назад ее уровень на островах составлял только 14 процентов, сейчас он уже превышает 50 процентов."Мы хотим, чтобы жители нашего нефтегазового региона имели возможность отапливать свои дома экологически чистым и доступным топливом. Поэтому до конца 2025 года мы совместно с "Газпромом" полностью газифицируем Сахалин и Курилы", - заключил губернатор.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220908/sakhalin-1815295294.html

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сахалин

сахалинская область

русский (остров)

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экономика, жкх, валерий лимаренко, алексей миллер, сахалин, сахалинская область, русский (остров), газпром, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)