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Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ

Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ - РИА Новости, 08.09.2022

Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ

"Газпром" разработает обоснование инвестиций в строительство НПЗ на Сахалине, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме во... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T03:09

2022-09-08T03:09

2022-09-08T03:09

экономика

валерий лимаренко

алексей миллер

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сахалин

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газпром

"аврора"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. "Газпром" разработает обоснование инвестиций в строительство НПЗ на Сахалине, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона.Год назад президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы островного региона о строительстве на Сахалине завода по производству авиационного керосина, бензина и дизельного топлива из газового конденсата и нефти и поручил проработать вопрос о целесообразности проекта. В настоящее время завершена разработка технико-экономического анализа.Запуск НПЗ позволит также увеличить налогооблагаемую базу, поступления в бюджет и число новых рабочих мест. По мнению специалистов, новое производство можно разместить на территории Ногликского или Поронайского районов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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экономика, валерий лимаренко, алексей миллер, владимир путин, сахалин, россия, газпром, "аврора", восточный экономический форум — 2022 (вэф)