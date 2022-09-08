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Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ - РИА Новости, 08.09.2022
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Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ
Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ - РИА Новости, 08.09.2022
Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ
"Газпром" разработает обоснование инвестиций в строительство НПЗ на Сахалине, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме во... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T03:09
2022-09-08T03:09
экономика
валерий лимаренко
алексей миллер
владимир путин
сахалин
россия
газпром
"аврора"
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. "Газпром" разработает обоснование инвестиций в строительство НПЗ на Сахалине, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона.Год назад президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы островного региона о строительстве на Сахалине завода по производству авиационного керосина, бензина и дизельного топлива из газового конденсата и нефти и поручил проработать вопрос о целесообразности проекта. В настоящее время завершена разработка технико-экономического анализа.Запуск НПЗ позволит также увеличить налогооблагаемую базу, поступления в бюджет и число новых рабочих мест. По мнению специалистов, новое производство можно разместить на территории Ногликского или Поронайского районов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, валерий лимаренко, алексей миллер, владимир путин, сахалин, россия, газпром, "аврора", восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Валерий Лимаренко, Алексей Миллер, Владимир Путин, Сахалин, Россия, Газпром, "Аврора", Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:09 08.09.2022
 
Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ

Сахалин и "Газпром" подписали на ВЭФ соглашение о строительстве НПЗ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. "Газпром" разработает обоснование инвестиций в строительство НПЗ на Сахалине, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Соглашение о сотрудничестве в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали губернатор Валерий Лимаренко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер", - говорится в сообщении.
Год назад президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы островного региона о строительстве на Сахалине завода по производству авиационного керосина, бензина и дизельного топлива из газового конденсата и нефти и поручил проработать вопрос о целесообразности проекта. В настоящее время завершена разработка технико-экономического анализа.
"В случае запуска производства жидких видов топлива единая дальневосточная авиакомпания "Аврора", которая базируется на Сахалине, получит более доступный по цене авиакеросин. Это даст ей серьезные конкурентные преимущества, поможет расширить маршрутную сеть в интересах островитян. Сегодня весь бензин и дизельное топливо в Сахалинскую область мы завозим с материка. Появление на рынке местных нефтепродуктов снизит зависимость от внешних поставок в жизненно важной сфере", - цитирует главу региона пресс-служба.
Запуск НПЗ позволит также увеличить налогооблагаемую базу, поступления в бюджет и число новых рабочих мест. По мнению специалистов, новое производство можно разместить на территории Ногликского или Поронайского районов.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаВалерий ЛимаренкоАлексей МиллерВладимир ПутинСахалинРоссияГазпром"Аврора"Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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