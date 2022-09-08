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Россиянам рассказали, от чего зависят цены на рыбу - РИА Новости, 08.09.2022
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Россиянам рассказали, от чего зависят цены на рыбу
Россиянам рассказали, от чего зависят цены на рыбу - РИА Новости, 08.09.2022
Россиянам рассказали, от чего зависят цены на рыбу
Стоимость рыбы на рынке определяется множеством условий, поэтому продукция может дорожать даже при низкой импортной составляющей, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T03:13
2022-09-08T03:13
экономика
александр ефремов
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стоимость рыбы на рынке определяется множеством условий, поэтому продукция может дорожать даже при низкой импортной составляющей, рассказал агентству "Прайм" управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.По его словам, попытки наладить промысел определенных видов рыбы иногда противоречит российскому законодательству. В этом случае производителям приходится либо платить большие штрафы, либо закупать сырье за рубежом.При этом сейчас процессы импортозамещения в рыболовстве идут успешно, заключил специалист.
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экономика, александр ефремов, россия
Экономика, Александр Ефремов, Россия
03:13 08.09.2022
 
Россиянам рассказали, от чего зависят цены на рыбу

Эксперт Ефремов: рост цен на рыбу связан со значительными административными барьерами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМалек осетра
Малек осетра - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стоимость рыбы на рынке определяется множеством условий, поэтому продукция может дорожать даже при низкой импортной составляющей, рассказал агентству "Прайм" управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.
"Самый главный фактор, от которого зависит стоимость конечного продукта в рыбной отрасли, это административные барьеры, которые по-прежнему значительны", – пояснил эксперт.
По его словам, попытки наладить промысел определенных видов рыбы иногда противоречит российскому законодательству. В этом случае производителям приходится либо платить большие штрафы, либо закупать сырье за рубежом.
При этом сейчас процессы импортозамещения в рыболовстве идут успешно, заключил специалист.
Рыба на тарелке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 06:58
Российские рестораторы сообщили о росте цен на рыбу и морепродукты
 
ЭкономикаАлександр ЕфремовРоссия
 
 
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