https://ria.ru/20220908/ryba-1815288841.html

Россиянам рассказали, от чего зависят цены на рыбу

Россиянам рассказали, от чего зависят цены на рыбу - РИА Новости, 08.09.2022

Россиянам рассказали, от чего зависят цены на рыбу

Стоимость рыбы на рынке определяется множеством условий, поэтому продукция может дорожать даже при низкой импортной составляющей, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T03:13

2022-09-08T03:13

2022-09-08T03:13

экономика

александр ефремов

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стоимость рыбы на рынке определяется множеством условий, поэтому продукция может дорожать даже при низкой импортной составляющей, рассказал агентству "Прайм" управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.По его словам, попытки наладить промысел определенных видов рыбы иногда противоречит российскому законодательству. В этом случае производителям приходится либо платить большие штрафы, либо закупать сырье за рубежом.При этом сейчас процессы импортозамещения в рыболовстве идут успешно, заключил специалист.

https://ria.ru/20220813/ryba-1809324725.html

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экономика, александр ефремов, россия