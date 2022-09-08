https://ria.ru/20220908/ryazan-1815547782.html

Малков: обновление рязанского общественного транспорта является приоритетом

Малков: обновление рязанского общественного транспорта является приоритетом - РИА Новости, 08.09.2022

Малков: обновление рязанского общественного транспорта является приоритетом

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков назвал обновление парка общественного транспорта в регионе одним из приоритетов - в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:41

2022-09-08T23:41

2022-09-08T23:41

рязанская область

общество

павел малков

михаил мишустин

рязанская область

россия

рязань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_0:0:2546:1433_1920x0_80_0_0_757385fd5e607dc568a89269f0b7d31b.jpg

РЯЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков назвал обновление парка общественного транспорта в регионе одним из приоритетов - в ближайшее время на маршруты выйдут 10 новых троллейбусов, планируется поступление еще стольких же машин, а также закупка 47 автобусов.“Завершилась подготовка первых 10 новых троллейбусов “Адмирал” к выходу в рейс... Это современный низкопольный городской транспорт..., 80% комплектующих – отечественного производства. А это значит, что не будет проблем с обслуживанием. Как уже говорил, обновление парка общественного транспорта – один из приоритетов развития региона”, - написал Малков в своем Telegram-канале.Он добавил, что еще 10 машин поступят в регион по итогам встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. “Кроме того, по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” будем приобретать 47 автобусов. Эти меры позволят существенно обновить подвижной состав, заменить устаревшие машины более удобными и безопасными”, - подчеркнул врио губернатора.Он отметил, что еще одним направлением работы является развитие соответствующей инфраструктуры, создание новой транспортной модели Рязани.

https://ria.ru/20220819/ryazan-1810882232.html

рязанская область

россия

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, павел малков, михаил мишустин, рязанская область, россия, рязань