https://ria.ru/20220908/ryazan-1815547782.html
Малков: обновление рязанского общественного транспорта является приоритетом
Малков: обновление рязанского общественного транспорта является приоритетом - РИА Новости, 08.09.2022
Малков: обновление рязанского общественного транспорта является приоритетом
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков назвал обновление парка общественного транспорта в регионе одним из приоритетов - в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:41
2022-09-08T23:41
2022-09-08T23:41
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РЯЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков назвал обновление парка общественного транспорта в регионе одним из приоритетов - в ближайшее время на маршруты выйдут 10 новых троллейбусов, планируется поступление еще стольких же машин, а также закупка 47 автобусов.“Завершилась подготовка первых 10 новых троллейбусов “Адмирал” к выходу в рейс... Это современный низкопольный городской транспорт..., 80% комплектующих – отечественного производства. А это значит, что не будет проблем с обслуживанием. Как уже говорил, обновление парка общественного транспорта – один из приоритетов развития региона”, - написал Малков в своем Telegram-канале.Он добавил, что еще 10 машин поступят в регион по итогам встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. “Кроме того, по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” будем приобретать 47 автобусов. Эти меры позволят существенно обновить подвижной состав, заменить устаревшие машины более удобными и безопасными”, - подчеркнул врио губернатора.Он отметил, что еще одним направлением работы является развитие соответствующей инфраструктуры, создание новой транспортной модели Рязани.
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общество, павел малков, михаил мишустин, рязанская область, россия, рязань
Рязанская область, Общество, Павел Малков, Михаил Мишустин, Рязанская область, Россия, Рязань
Малков: обновление рязанского общественного транспорта является приоритетом
Малков назвал обновление рязанского общественного транспорта одним из приоритетов
РЯЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков назвал обновление парка общественного транспорта в регионе одним из приоритетов - в ближайшее время на маршруты выйдут 10 новых троллейбусов, планируется поступление еще стольких же машин, а также закупка 47 автобусов.
“Завершилась подготовка первых 10 новых троллейбусов “Адмирал” к выходу в рейс... Это современный низкопольный городской транспорт..., 80% комплектующих – отечественного производства. А это значит, что не будет проблем с обслуживанием. Как уже говорил, обновление парка общественного транспорта – один из приоритетов развития региона”, - написал Малков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что еще 10 машин поступят в регион по итогам встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. “Кроме того, по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” будем приобретать 47 автобусов. Эти меры позволят существенно обновить подвижной состав, заменить устаревшие машины более удобными и безопасными”, - подчеркнул врио губернатора.
Он отметил, что еще одним направлением работы является развитие соответствующей инфраструктуры, создание новой транспортной модели Рязани.