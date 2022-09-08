Рейтинг@Mail.ru
Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/rubl-1815486854.html
Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин
Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин - РИА Новости, 08.09.2022
Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что российские резервы стоит хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:19
2022-09-08T18:19
экономика
максим орешкин
андрей костин (банкир)
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
втб
рубль
юань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:914:1325:1659_1920x0_80_0_0_8ff9b777a875506a360bf1129488f9c0.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что российские резервы стоит хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например китайский юань."Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты", - сказал Орешкин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.Он напомнил, что Минфин ранее заявил, что планирует увеличивать инвестирование резервов в юани. "Китай - это страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП. В этом году это 5,1% ВВП. Почему Антон Германович (Силуанов, министр финансов РФ - ред.) предлагает инвестировать в страну, где большой дефицит бюджета, и при этом говорит о том, что в нас не будут инвестировать, если у нас не будет нулевого дефицита (бюджета - ред.)?" - спросил Орешкин.Этот вопрос стал причиной дискуссии между министром финансов и главой ВТБ Андреем Костиным. Силуанов, в частности, посетовал на "аппетиты инвесторов", которые диктуют Минфину невыгодные условия размещения госдолга РФ при высоком уровне дефицита бюджета."Вы прекрасно знаете, по каким условиям нам уважаемые инвесторы - вот, Андрей Леонидович (Костин - ред.), вы почем нам деньги дадите, на дефицит?" - обратился министр."Почем рынок, по том и дадим", - ответил Костин. "А мы не возьмем по таким условиям", - парировал Силуанов."Если продолжить про валюту, на самом деле, мое мнение - всегда нужно верить в себя в первую очередь, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, которому что-то, может, проинвестировать и нам это как-то поможет", - прервал спор Орешкин."Я здесь с Андреем Леонидовичем согласен: нужно выстраивать такую систему, где мы сами от себя зависим и сами в себя инвестируем", - подчеркнул помощник президента.РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html
https://ria.ru/20220908/yuani-1815346717.html
https://ria.ru/20220908/rubl-1815415235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:790:1325:1784_1920x0_80_0_0_11157a57a95eadbdc9efb638d822ff68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим орешкин, андрей костин (банкир), россия, министерство финансов рф (минфин россии), втб, рубль, юань
Экономика, Максим Орешкин, Андрей Костин (банкир), Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), ВТБ, Рубль, Юань
18:19 08.09.2022
 
Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин

Помощник президента Орешкин: российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях

© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Fotolia / Comugnero Silvana
Рубль и Юань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что российские резервы стоит хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например китайский юань.
"Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты", - сказал Орешкин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 10:05
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара
Он напомнил, что Минфин ранее заявил, что планирует увеличивать инвестирование резервов в юани. "Китай - это страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП. В этом году это 5,1% ВВП. Почему Антон Германович (Силуанов, министр финансов РФ - ред.) предлагает инвестировать в страну, где большой дефицит бюджета, и при этом говорит о том, что в нас не будут инвестировать, если у нас не будет нулевого дефицита (бюджета - ред.)?" - спросил Орешкин.
Этот вопрос стал причиной дискуссии между министром финансов и главой ВТБ Андреем Костиным. Силуанов, в частности, посетовал на "аппетиты инвесторов", которые диктуют Минфину невыгодные условия размещения госдолга РФ при высоком уровне дефицита бюджета.
"Вы прекрасно знаете, по каким условиям нам уважаемые инвесторы - вот, Андрей Леонидович (Костин - ред.), вы почем нам деньги дадите, на дефицит?" - обратился министр.
Здание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
11:26
Минфин планирует выпустить облигации в юанях
"Почем рынок, по том и дадим", - ответил Костин. "А мы не возьмем по таким условиям", - парировал Силуанов.
"Если продолжить про валюту, на самом деле, мое мнение - всегда нужно верить в себя в первую очередь, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, которому что-то, может, проинвестировать и нам это как-то поможет", - прервал спор Орешкин.
"Я здесь с Андреем Леонидовичем согласен: нужно выстраивать такую систему, где мы сами от себя зависим и сами в себя инвестируем", - подчеркнул помощник президента.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
14:32
Рубль должен снова стать конвертируем, заявил Кудрин
 
ЭкономикаМаксим ОрешкинАндрей Костин (банкир)РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ВТБРубльЮань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала