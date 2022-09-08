https://ria.ru/20220908/rubl-1815486854.html
Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин
Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин - РИА Новости, 08.09.2022
Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что российские резервы стоит хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:19
2022-09-08T18:19
2022-09-08T18:19
экономика
максим орешкин
андрей костин (банкир)
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
втб
рубль
юань
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что российские резервы стоит хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например китайский юань."Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты", - сказал Орешкин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.Он напомнил, что Минфин ранее заявил, что планирует увеличивать инвестирование резервов в юани. "Китай - это страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП. В этом году это 5,1% ВВП. Почему Антон Германович (Силуанов, министр финансов РФ - ред.) предлагает инвестировать в страну, где большой дефицит бюджета, и при этом говорит о том, что в нас не будут инвестировать, если у нас не будет нулевого дефицита (бюджета - ред.)?" - спросил Орешкин.Этот вопрос стал причиной дискуссии между министром финансов и главой ВТБ Андреем Костиным. Силуанов, в частности, посетовал на "аппетиты инвесторов", которые диктуют Минфину невыгодные условия размещения госдолга РФ при высоком уровне дефицита бюджета."Вы прекрасно знаете, по каким условиям нам уважаемые инвесторы - вот, Андрей Леонидович (Костин - ред.), вы почем нам деньги дадите, на дефицит?" - обратился министр."Почем рынок, по том и дадим", - ответил Костин. "А мы не возьмем по таким условиям", - парировал Силуанов."Если продолжить про валюту, на самом деле, мое мнение - всегда нужно верить в себя в первую очередь, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, которому что-то, может, проинвестировать и нам это как-то поможет", - прервал спор Орешкин."Я здесь с Андреем Леонидовичем согласен: нужно выстраивать такую систему, где мы сами от себя зависим и сами в себя инвестируем", - подчеркнул помощник президента.РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html
https://ria.ru/20220908/yuani-1815346717.html
https://ria.ru/20220908/rubl-1815415235.html
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экономика, максим орешкин, андрей костин (банкир), россия, министерство финансов рф (минфин россии), втб, рубль, юань
Экономика, Максим Орешкин, Андрей Костин (банкир), Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), ВТБ, Рубль, Юань
Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин
Помощник президента Орешкин: российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что российские резервы стоит хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например китайский юань.
"Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты", - сказал Орешкин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
Он напомнил, что Минфин р
анее заявил, что планирует увеличивать инвестирование резервов в юани. "Китай - это страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП. В этом году это 5,1% ВВП. Почему Антон Германович (Силуанов, министр финансов РФ - ред.) предлагает инвестировать в страну, где большой дефицит бюджета, и при этом говорит о том, что в нас не будут инвестировать, если у нас не будет нулевого дефицита (бюджета - ред.)?" - спросил Орешкин.
Этот вопрос стал причиной дискуссии между министром финансов и главой ВТБ Андреем Костиным
. Силуанов, в частности, посетовал на "аппетиты инвесторов", которые диктуют Минфину невыгодные условия размещения госдолга РФ при высоком уровне дефицита бюджета.
"Вы прекрасно знаете, по каким условиям нам уважаемые инвесторы - вот, Андрей Леонидович (Костин - ред.), вы почем нам деньги дадите, на дефицит?" - обратился министр.
"Почем рынок, по том и дадим", - ответил Костин. "А мы не возьмем по таким условиям", - парировал Силуанов.
"Если продолжить про валюту, на самом деле, мое мнение - всегда нужно верить в себя в первую очередь, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, которому что-то, может, проинвестировать и нам это как-то поможет", - прервал спор Орешкин.
"Я здесь с Андреем Леонидовичем согласен: нужно выстраивать такую систему, где мы сами от себя зависим и сами в себя инвестируем", - подчеркнул помощник президента.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.