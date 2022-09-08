https://ria.ru/20220908/rubl-1815486854.html

Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин

Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин - РИА Новости, 08.09.2022

Российские резервы надо хранить в рублях, а не юанях, считает Орешкин

Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что российские резервы стоит хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:19

2022-09-08T18:19

2022-09-08T18:19

экономика

максим орешкин

андрей костин (банкир)

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

втб

рубль

юань

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что российские резервы стоит хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например китайский юань."Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты", - сказал Орешкин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.Он напомнил, что Минфин ранее заявил, что планирует увеличивать инвестирование резервов в юани. "Китай - это страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП. В этом году это 5,1% ВВП. Почему Антон Германович (Силуанов, министр финансов РФ - ред.) предлагает инвестировать в страну, где большой дефицит бюджета, и при этом говорит о том, что в нас не будут инвестировать, если у нас не будет нулевого дефицита (бюджета - ред.)?" - спросил Орешкин.Этот вопрос стал причиной дискуссии между министром финансов и главой ВТБ Андреем Костиным. Силуанов, в частности, посетовал на "аппетиты инвесторов", которые диктуют Минфину невыгодные условия размещения госдолга РФ при высоком уровне дефицита бюджета."Вы прекрасно знаете, по каким условиям нам уважаемые инвесторы - вот, Андрей Леонидович (Костин - ред.), вы почем нам деньги дадите, на дефицит?" - обратился министр."Почем рынок, по том и дадим", - ответил Костин. "А мы не возьмем по таким условиям", - парировал Силуанов."Если продолжить про валюту, на самом деле, мое мнение - всегда нужно верить в себя в первую очередь, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, которому что-то, может, проинвестировать и нам это как-то поможет", - прервал спор Орешкин."Я здесь с Андреем Леонидовичем согласен: нужно выстраивать такую систему, где мы сами от себя зависим и сами в себя инвестируем", - подчеркнул помощник президента.РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html

https://ria.ru/20220908/yuani-1815346717.html

https://ria.ru/20220908/rubl-1815415235.html

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экономика, максим орешкин, андрей костин (банкир), россия, министерство финансов рф (минфин россии), втб, рубль, юань