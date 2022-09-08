https://ria.ru/20220908/rubl-1815415235.html
Рубль должен снова стать конвертируем, заявил Кудрин
Рубль должен снова стать конвертируем, заявил Кудрин - РИА Новости, 08.09.2022
Рубль должен снова стать конвертируем, заявил Кудрин
Рубль перестал быть конвертируемым в текущем году, но он должен вернуть себе этот статус, чтобы стать привлекательной валютой для международных расчетов, сказал РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:32
2022-09-08T14:32
2022-09-08T14:42
экономика
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рубль перестал быть конвертируемым в текущем году, но он должен вернуть себе этот статус, чтобы стать привлекательной валютой для международных расчетов, сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках Московского финансового форума."Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля... Стать привлекательной валютой для расчетов очень трудно, не будучи конвертируемой, ну а еще лучше, чтобы валюта была резервной. Конвертируемых валют в мире всего 22, резервных еще меньше - то есть тех, которые принимаются для расчетов без особых вопросов"", - отметил он."Наш экспорт и импорт сейчас больше чем на 50% в долларах оценивается, и еще примерно на 30% в евро. Нам очень сложно заменить это другими валютами, включая и более "мягкие" - и российским рублем, и даже юанем... Я надеюсь, что мы вернемся к конвертируемости, тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчетов", - добавил Кудрин.РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220908/ekonomika-1815394026.html
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экономика, алексей кудрин, россия
Экономика, Алексей Кудрин, Россия
14:32 08.09.2022 (обновлено: 14:42 08.09.2022)
Рубль должен снова стать конвертируем, заявил Кудрин
Кудрин: рубль должен снова стать конвертируем, чтобы быть валютой международных расчетов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рубль перестал быть конвертируемым в текущем году, но он должен вернуть себе этот статус, чтобы стать привлекательной валютой для международных расчетов, сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках Московского финансового форума.
"Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля... Стать привлекательной валютой для расчетов очень трудно, не будучи конвертируемой, ну а еще лучше, чтобы валюта была резервной. Конвертируемых валют в мире всего 22, резервных еще меньше - то есть тех, которые принимаются для расчетов без особых вопросов"", - отметил он.
"Наш экспорт и импорт сейчас больше чем на 50% в долларах оценивается, и еще примерно на 30% в евро. Нам очень сложно заменить это другими валютами, включая и более "мягкие" - и российским рублем, и даже юанем... Я надеюсь, что мы вернемся к конвертируемости, тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчетов", - добавил Кудрин.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.