https://ria.ru/20220908/rossiya-1815363158.html
Аксенов назвал вхождение регионов в Россию логичным даже без голосования
Аксенов назвал вхождение регионов в Россию логичным даже без голосования - РИА Новости, 08.09.2022
Аксенов назвал вхождение регионов в Россию логичным даже без голосования
Вхождение в состав России освобожденных территорий юга Украины логично и без проведения голосования, но это будет решать высшее руководство, считает глава Крыма РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:06
2022-09-08T12:06
2022-09-08T13:56
специальная военная операция на украине
политика
сергей аксенов (политик)
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Вхождение в состав России освобожденных территорий юга Украины логично и без проведения голосования, но это будет решать высшее руководство, считает глава Крыма Сергей Аксенов."На мой взгляд, такой вариант (без голосования) является вполне логичным и обоснованным в нынешней ситуации. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли... Это, конечно, будет решать высшее руководство", - сказал Аксенов РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли объединение освобожденных территорий с РФ без голосования по этому вопросу.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что правильно провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.
https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, сергей аксенов (политик), россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Сергей Аксенов (политик), Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:06 08.09.2022 (обновлено: 13:56 08.09.2022)
Аксенов назвал вхождение регионов в Россию логичным даже без голосования
Аксенов назвал присоединение освобожденных территорий к России логичным без голосования