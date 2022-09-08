https://ria.ru/20220908/rossiya-1815358737.html

Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран

Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран - РИА Новости, 08.09.2022

Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран

Конкуренция финансовых институтов должна быть развита в России в ответ на долгосрочные санкции, а страна должна научиться решать свои проблемы без участия... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:53

2022-09-08T11:53

2022-09-08T11:53

экономика

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Конкуренция финансовых институтов должна быть развита в России в ответ на долгосрочные санкции, а страна должна научиться решать свои проблемы без участия третьих стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Отвечая на вопрос о возможных решениях Минфина, которые могут быть приняты в ближайшие 10–12 лет, Мишустин в первую очередь назвал развитие ответственной бюджетной финансовой политики в РФ. "Второе направление, я считаю, которое можно выделить, это конкуренция финансовых организаций и финансовых институтов. Это и страховые компании, это банки, биржи. Должна быть конкуренция, поскольку доступ одинаковый таких компаний к рынку и возможность оказания услуг в конкурентной среде дадут и справедливую цену", - сказал Мишустин в интервью "России 24"."Третье направление, которое можно выделить, это возможность решения своих проблем без участия третьих стран. Когда фактически и торговля в национальных валютах развивается без, как вы понимаете, участия доллара и евро из-за невозможности полноценного функционирования этих финансовых систем, когда у вас цифровые платформы развиваются правильно. Здесь можно привести такие технологические решения, как система быстрых платежей Банка России, карта "Мир", НСПК, система быстрых финансовых сообщений. Все это элементы цифровой платформы", - подчеркнул Мишустин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф