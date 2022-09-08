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Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран - РИА Новости, 08.09.2022
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Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран
Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран - РИА Новости, 08.09.2022
Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран
Конкуренция финансовых институтов должна быть развита в России в ответ на долгосрочные санкции, а страна должна научиться решать свои проблемы без участия... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:53
2022-09-08T11:53
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Конкуренция финансовых институтов должна быть развита в России в ответ на долгосрочные санкции, а страна должна научиться решать свои проблемы без участия третьих стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Отвечая на вопрос о возможных решениях Минфина, которые могут быть приняты в ближайшие 10–12 лет, Мишустин в первую очередь назвал развитие ответственной бюджетной финансовой политики в РФ. "Второе направление, я считаю, которое можно выделить, это конкуренция финансовых организаций и финансовых институтов. Это и страховые компании, это банки, биржи. Должна быть конкуренция, поскольку доступ одинаковый таких компаний к рынку и возможность оказания услуг в конкурентной среде дадут и справедливую цену", - сказал Мишустин в интервью "России 24"."Третье направление, которое можно выделить, это возможность решения своих проблем без участия третьих стран. Когда фактически и торговля в национальных валютах развивается без, как вы понимаете, участия доллара и евро из-за невозможности полноценного функционирования этих финансовых систем, когда у вас цифровые платформы развиваются правильно. Здесь можно привести такие технологические решения, как система быстрых платежей Банка России, карта "Мир", НСПК, система быстрых финансовых сообщений. Все это элементы цифровой платформы", - подчеркнул Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Правительство РФ
11:53 08.09.2022
 
Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран

Премьер Мишустин: Россия должна научиться решать проблемы без участия третьих стран

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Конкуренция финансовых институтов должна быть развита в России в ответ на долгосрочные санкции, а страна должна научиться решать свои проблемы без участия третьих стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отвечая на вопрос о возможных решениях Минфина, которые могут быть приняты в ближайшие 10–12 лет, Мишустин в первую очередь назвал развитие ответственной бюджетной финансовой политики в РФ. "Второе направление, я считаю, которое можно выделить, это конкуренция финансовых организаций и финансовых институтов. Это и страховые компании, это банки, биржи. Должна быть конкуренция, поскольку доступ одинаковый таких компаний к рынку и возможность оказания услуг в конкурентной среде дадут и справедливую цену", - сказал Мишустин в интервью "России 24".
"Третье направление, которое можно выделить, это возможность решения своих проблем без участия третьих стран. Когда фактически и торговля в национальных валютах развивается без, как вы понимаете, участия доллара и евро из-за невозможности полноценного функционирования этих финансовых систем, когда у вас цифровые платформы развиваются правильно. Здесь можно привести такие технологические решения, как система быстрых платежей Банка России, карта "Мир", НСПК, система быстрых финансовых сообщений. Все это элементы цифровой платформы", - подчеркнул Мишустин.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
02:17
В Минфине назвали валюты, которые заменят россиянам доллар и евро
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФ
 
 
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