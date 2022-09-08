11:09 08.09.2022 (обновлено: 12:10 08.09.2022)
Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США
Росгвардейцы изъяли спутниковую тарелку Starlink компании Space X, поставляемую ВСУ из США
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бойцы Росгвардии, проводя разведку на территории Луганской Народной Республики, изъяли оборудование для спутникового интернета американской компании Space X, принадлежавшее украинским войскам, сообщила пресс-служба ведомства.
"Росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе", — указано в релизе.
Бойцы Росгвардии здесь же задержали троих пособников украинских войск, в том числе члена "Правого сектора"*.
Кроме того, в ходе разведки удалось обнаружить два схрона оружия, где находились три гранатомета, 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тысяч патронов.
Основатель и владелец SpaceX Илон Маск 27 февраля сообщил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink с территории Украины. По информации американских СМИ, ВСУ при отсутствии альтернативных каналов связи используют группировку космических аппаратов Starlink при ударах по российским войскам.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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