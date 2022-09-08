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Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США - РИА Новости, 08.09.2022
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Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США
Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США - РИА Новости, 08.09.2022
Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США
Бойцы Росгвардии, проводя разведку на территории Луганской Народной Республики, изъяли оборудование для спутникового интернета американской компании Space X,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:09
2022-09-08T12:10
в мире
илон маск
михаил федоров
украина
сша
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
правый сектор
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бойцы Росгвардии, проводя разведку на территории Луганской Народной Республики, изъяли оборудование для спутникового интернета американской компании Space X, принадлежавшее украинским войскам, сообщила пресс-служба ведомства.Бойцы Росгвардии здесь же задержали троих пособников украинских войск, в том числе члена "Правого сектора"*.Кроме того, в ходе разведки удалось обнаружить два схрона оружия, где находились три гранатомета, 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тысяч патронов.Основатель и владелец SpaceX Илон Маск 27 февраля сообщил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink с территории Украины. По информации американских СМИ, ВСУ при отсутствии альтернативных каналов связи используют группировку космических аппаратов Starlink при ударах по российским войскам.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811308474.html
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в мире, илон маск, михаил федоров, украина, сша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, правый сектор, луганская народная республика
В мире, Илон Маск, Михаил Федоров, Украина, США, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Луганская Народная Республика
11:09 08.09.2022 (обновлено: 12:10 08.09.2022)
 
Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США

Росгвардейцы изъяли спутниковую тарелку Starlink компании Space X, поставляемую ВСУ из США

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудники Росгвардии в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бойцы Росгвардии, проводя разведку на территории Луганской Народной Республики, изъяли оборудование для спутникового интернета американской компании Space X, принадлежавшее украинским войскам, сообщила пресс-служба ведомства.
"Росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе", — указано в релизе.
Бойцы Росгвардии здесь же задержали троих пособников украинских войск, в том числе члена "Правого сектора"*.
Кроме того, в ходе разведки удалось обнаружить два схрона оружия, где находились три гранатомета, 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тысяч патронов.
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Основатель и владелец SpaceX Илон Маск 27 февраля сообщил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink с территории Украины. По информации американских СМИ, ВСУ при отсутствии альтернативных каналов связи используют группировку космических аппаратов Starlink при ударах по российским войскам.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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В миреИлон МаскМихаил ФедоровУкраинаСШАФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныПравый секторЛуганская Народная Республика
 
 
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