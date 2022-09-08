https://ria.ru/20220908/rosgvardiya-1815339703.html

Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США

Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США - РИА Новости, 08.09.2022

Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США

Бойцы Росгвардии, проводя разведку на территории Луганской Народной Республики, изъяли оборудование для спутникового интернета американской компании Space X,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:09

2022-09-08T11:09

2022-09-08T12:10

в мире

илон маск

михаил федоров

украина

сша

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

правый сектор

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бойцы Росгвардии, проводя разведку на территории Луганской Народной Республики, изъяли оборудование для спутникового интернета американской компании Space X, принадлежавшее украинским войскам, сообщила пресс-служба ведомства.Бойцы Росгвардии здесь же задержали троих пособников украинских войск, в том числе члена "Правого сектора"*.Кроме того, в ходе разведки удалось обнаружить два схрона оружия, где находились три гранатомета, 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тысяч патронов.Основатель и владелец SpaceX Илон Маск 27 февраля сообщил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink с территории Украины. По информации американских СМИ, ВСУ при отсутствии альтернативных каналов связи используют группировку космических аппаратов Starlink при ударах по российским войскам.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811308474.html

https://ria.ru/20220518/sputnik-1789321683.html

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, илон маск, михаил федоров, украина, сша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, правый сектор, луганская народная республика