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РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 08.09.2022
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РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт"
РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 08.09.2022
РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт"
Новый сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" начал свою работу - теперь экспортеры сегмента малого и среднего предпринимательства смогут в онлайн-режиме... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:30
2022-09-08T15:30
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" начал свою работу - теперь экспортеры сегмента малого и среднего предпринимательства смогут в онлайн-режиме оформить услугу ЭКСАР "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Сервис позволяет компаниям в режиме онлайн застраховать экспорт поставок на отсрочке платежа от коммерческих и политических рисков. В личном кабинете пользователь сможет заполнить заявку на страхование и направить ее на рассмотрение в ЭКСАР, при этом иных документов не требуется. В случае принятия положительного решения со стороны ЭКСАР клиент получит электронный договор страхования в форме оферты. Согласие с условиями оферты осуществляется путем оплаты фиксированной страховой премии в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Воспользоваться сервисом могут компании и предприниматели, работающие на российском рынке не менее двух лет и зарегистрированные в Едином реестре субъектов МСП.Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя составляет 10 миллионов рублей или эквивалент в долларах или евро.Уточняется, что договор страхования покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств иностранного покупателя и позволяет экспортеру обезопасить свою внешнеторговую деятельность и исполнить обязанность по репатриации валютной выручки.
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россия, российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
15:30 08.09.2022
 

РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" начал свою работу - теперь экспортеры сегмента малого и среднего предпринимательства смогут в онлайн-режиме оформить услугу ЭКСАР "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Сервис позволяет компаниям в режиме онлайн застраховать экспорт поставок на отсрочке платежа от коммерческих и политических рисков. В личном кабинете пользователь сможет заполнить заявку на страхование и направить ее на рассмотрение в ЭКСАР, при этом иных документов не требуется. В случае принятия положительного решения со стороны ЭКСАР клиент получит электронный договор страхования в форме оферты. Согласие с условиями оферты осуществляется путем оплаты фиксированной страховой премии в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 13:01
РЭЦ: государство должно прислушиваться к интересам экспортеров
Воспользоваться сервисом могут компании и предприниматели, работающие на российском рынке не менее двух лет и зарегистрированные в Едином реестре субъектов МСП.
Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя составляет 10 миллионов рублей или эквивалент в долларах или евро.
Уточняется, что договор страхования покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств иностранного покупателя и позволяет экспортеру обезопасить свою внешнеторговую деятельность и исполнить обязанность по репатриации валютной выручки.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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