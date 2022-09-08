https://ria.ru/20220908/rets-1815427862.html

РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт"

РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 08.09.2022

РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт"

Новый сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" начал свою работу - теперь экспортеры сегмента малого и среднего предпринимательства смогут в онлайн-режиме... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:30

2022-09-08T15:30

2022-09-08T15:30

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757234823_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1b3aa56f8d5936f2e05f6db6d50ab18f.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" начал свою работу - теперь экспортеры сегмента малого и среднего предпринимательства смогут в онлайн-режиме оформить услугу ЭКСАР "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Сервис позволяет компаниям в режиме онлайн застраховать экспорт поставок на отсрочке платежа от коммерческих и политических рисков. В личном кабинете пользователь сможет заполнить заявку на страхование и направить ее на рассмотрение в ЭКСАР, при этом иных документов не требуется. В случае принятия положительного решения со стороны ЭКСАР клиент получит электронный договор страхования в форме оферты. Согласие с условиями оферты осуществляется путем оплаты фиксированной страховой премии в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Воспользоваться сервисом могут компании и предприниматели, работающие на российском рынке не менее двух лет и зарегистрированные в Едином реестре субъектов МСП.Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя составляет 10 миллионов рублей или эквивалент в долларах или евро.Уточняется, что договор страхования покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств иностранного покупателя и позволяет экспортеру обезопасить свою внешнеторговую деятельность и исполнить обязанность по репатриации валютной выручки.

https://ria.ru/20220905/rets-1814511666.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), экономика