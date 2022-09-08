https://ria.ru/20220908/rets-1815427862.html
РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт"
РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 08.09.2022
РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт"
Новый сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" начал свою работу - теперь экспортеры сегмента малого и среднего предпринимательства смогут в онлайн-режиме... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:30
2022-09-08T15:30
2022-09-08T15:30
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" начал свою работу - теперь экспортеры сегмента малого и среднего предпринимательства смогут в онлайн-режиме оформить услугу ЭКСАР "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Сервис позволяет компаниям в режиме онлайн застраховать экспорт поставок на отсрочке платежа от коммерческих и политических рисков. В личном кабинете пользователь сможет заполнить заявку на страхование и направить ее на рассмотрение в ЭКСАР, при этом иных документов не требуется. В случае принятия положительного решения со стороны ЭКСАР клиент получит электронный договор страхования в форме оферты. Согласие с условиями оферты осуществляется путем оплаты фиксированной страховой премии в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Воспользоваться сервисом могут компании и предприниматели, работающие на российском рынке не менее двух лет и зарегистрированные в Едином реестре субъектов МСП.Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя составляет 10 миллионов рублей или эквивалент в долларах или евро.Уточняется, что договор страхования покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств иностранного покупателя и позволяет экспортеру обезопасить свою внешнеторговую деятельность и исполнить обязанность по репатриации валютной выручки.
https://ria.ru/20220905/rets-1814511666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" начал свою работу - теперь экспортеры сегмента малого и среднего предпринимательства смогут в онлайн-режиме оформить услугу ЭКСАР "Страхование. Отсрочка платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Сервис позволяет компаниям в режиме онлайн застраховать экспорт поставок на отсрочке платежа от коммерческих и политических рисков. В личном кабинете пользователь сможет заполнить заявку на страхование и направить ее на рассмотрение в ЭКСАР, при этом иных документов не требуется. В случае принятия положительного решения со стороны ЭКСАР клиент получит электронный договор страхования в форме оферты. Согласие с условиями оферты осуществляется путем оплаты фиксированной страховой премии в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Воспользоваться сервисом могут компании и предприниматели, работающие на российском рынке не менее двух лет и зарегистрированные в Едином реестре субъектов МСП.
Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя составляет 10 миллионов рублей или эквивалент в долларах или евро.
Уточняется, что договор страхования
покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств иностранного покупателя и позволяет экспортеру обезопасить свою внешнеторговую деятельность и исполнить обязанность по репатриации валютной выручки.