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Муфтий высказался о споре вокруг реки Шайтанка в ЯНАО - РИА Новости, 08.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220908/reka-1815445011.html
Муфтий высказался о споре вокруг реки Шайтанка в ЯНАО
Муфтий высказался о споре вокруг реки Шайтанка в ЯНАО - РИА Новости, 08.09.2022
Муфтий высказался о споре вокруг реки Шайтанка в ЯНАО
Решение о переименовании реки Шайтанка в городе Салехарде, на берегу которой расположена соборная мечеть и строится православный храм, должны принимать местные... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:24
2022-09-08T16:24
религия
альбир крганов
салехард
ямал
мирный
московский патриархат
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Решение о переименовании реки Шайтанка в городе Салехарде, на берегу которой расположена соборная мечеть и строится православный храм, должны принимать местные жители, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты муфтий Альбир Крганов.Ранее вопрос о переименовании реки Шайтанки вызвал споры местных жителей в Салехарде в ЯНАО. На берегу реки формируется духовный центр, где действует соборная мечеть города и строится кафедральный собора Преображения Господня. Заместитель муфтия ЯНАО Тимур Салихов в обращении к депутатам гордумы Салехарда напомнил, что Шайтанка - это тюркский топоним, а у мусульман шайтан — это чёрт, нечистая сила, поэтому нужно придумать более благозвучное название. Инициативу о переименовании реки региональные законодатели направили на изучение депутатам городской думы Салехарда."История распорядилась так, что многие арабские или тюркские слова и названия "прикреплены" к разным городам, речкам, озерам и просто местам. Если название реки Шайтанки будоражит общественное мнение, то моя позиция как члена Общественной палаты и религиозного деятеля следующая: решение по переименованию должны принимать жители этого города, а депутаты и все, кто обязан заниматься этим вопросом с учетом мнения местного населения, должны выйти на соответствующие органы с предложением – будет ли река носить новое название или оно останется прежним", - рассказал РИА Новости Крганов.Глава ДСМР отметил, что имена "иблиса", "люцифера", "дьявола" люди воспринимают негативно."Хочу сказать, что такие слова, как "шайтан" или "дьявол", существуют в священных Писаниях традиционных религий, и никто из здравствующих людей не намерен их переписывать", - подчеркнул муфтий.В свою очередь председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин считает, что реку Шайтанку в городе Салехарде, на берегу которой формируется духовный центр, лучше переименовать, если это беспокоит верующих местных жителей."Моё личное мнение - нужно сменить название, если общественность и верующих это беспокоит, а по-другому и быть не может, так как в названии содержится слово, неприемлемое для верующего мусульманина, да и христианина (ввиду взаимопроникновения культурных и духовных кодов). Например, и христиане, и многие мусульмане избегают ездить на автомобилях с номерами "666", и в этом стремление уберечь себя от зла, в какой бы форме оно себя не выражало", - сказал РИА Новости Калинин.Городская администрация столицы Ямала ранее сообщала СМИ, что по результатам сбора предложений на платформе "Живём на Севере" и круглого стола с участием общественников сформирован список из восьми предполагаемых названий реки: Светлая, Ямалка, Мирная, Преображенка, река Дружбы, Духовная, Священная, Божественная. Сейчас на платформе "Живём на Севере" большинство голосов отдано за название Преображенка, на втором месте с небольшим отрывом Ямалка.
https://ria.ru/20220902/muftiy-1813966417.html
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альбир крганов, салехард, ямал, мирный, московский патриархат
Религия, Альбир Крганов, Салехард, Ямал, Мирный, Московский Патриархат
16:24 08.09.2022
 
Муфтий высказался о споре вокруг реки Шайтанка в ЯНАО

В РПЦ и муфтияте высказались о споре жителей ЯНАО вокруг реки Шайтанки

© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Решение о переименовании реки Шайтанка в городе Салехарде, на берегу которой расположена соборная мечеть и строится православный храм, должны принимать местные жители, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты муфтий Альбир Крганов.
Ранее вопрос о переименовании реки Шайтанки вызвал споры местных жителей в Салехарде в ЯНАО. На берегу реки формируется духовный центр, где действует соборная мечеть города и строится кафедральный собора Преображения Господня. Заместитель муфтия ЯНАО Тимур Салихов в обращении к депутатам гордумы Салехарда напомнил, что Шайтанка - это тюркский топоним, а у мусульман шайтан — это чёрт, нечистая сила, поэтому нужно придумать более благозвучное название. Инициативу о переименовании реки региональные законодатели направили на изучение депутатам городской думы Салехарда.
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"История распорядилась так, что многие арабские или тюркские слова и названия "прикреплены" к разным городам, речкам, озерам и просто местам. Если название реки Шайтанки будоражит общественное мнение, то моя позиция как члена Общественной палаты и религиозного деятеля следующая: решение по переименованию должны принимать жители этого города, а депутаты и все, кто обязан заниматься этим вопросом с учетом мнения местного населения, должны выйти на соответствующие органы с предложением – будет ли река носить новое название или оно останется прежним", - рассказал РИА Новости Крганов.
Глава ДСМР отметил, что имена "иблиса", "люцифера", "дьявола" люди воспринимают негативно.
"Хочу сказать, что такие слова, как "шайтан" или "дьявол", существуют в священных Писаниях традиционных религий, и никто из здравствующих людей не намерен их переписывать", - подчеркнул муфтий.
В свою очередь председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин считает, что реку Шайтанку в городе Салехарде, на берегу которой формируется духовный центр, лучше переименовать, если это беспокоит верующих местных жителей.
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"Моё личное мнение - нужно сменить название, если общественность и верующих это беспокоит, а по-другому и быть не может, так как в названии содержится слово, неприемлемое для верующего мусульманина, да и христианина (ввиду взаимопроникновения культурных и духовных кодов). Например, и христиане, и многие мусульмане избегают ездить на автомобилях с номерами "666", и в этом стремление уберечь себя от зла, в какой бы форме оно себя не выражало", - сказал РИА Новости Калинин.
Городская администрация столицы Ямала ранее сообщала СМИ, что по результатам сбора предложений на платформе "Живём на Севере" и круглого стола с участием общественников сформирован список из восьми предполагаемых названий реки: Светлая, Ямалка, Мирная, Преображенка, река Дружбы, Духовная, Священная, Божественная. Сейчас на платформе "Живём на Севере" большинство голосов отдано за название Преображенка, на втором месте с небольшим отрывом Ямалка.
 
РелигияАльбир КргановСалехардЯмалМирныйМосковский Патриархат
 
 
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