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В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете - РИА Новости, 08.09.2022
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В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете
В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете - РИА Новости, 08.09.2022
В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете
Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка в кабине уличного туалета и оставила его там, младенец погиб, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:37
2022-09-08T15:37
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка в кабине уличного туалета и оставила его там, младенец погиб, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.По информации ведомства, во вторник в туалетной кабине возле торгового павильона в Ростове-на-Дону был найдено тело новорожденного мальчика. Следователям удалось найти мать ребенка."Установлена 36-летняя жительница Ростова-на-Дону, которая, по предварительным данным, не приняв меры к обращению за медицинской помощью в медицинское учреждение, либо вызова медицинских работников для оказания помощи при родах самостоятельно родила в туалетной кабине, где оставила новорожденного", - говорится в сообщении СК.СК возбудил уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:37 08.09.2022
 
В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете

СК: жительница Ростова-на-Дону родила и бросила ребенка в уличном туалете, младенец погиб

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка в кабине уличного туалета и оставила его там, младенец погиб, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
По информации ведомства, во вторник в туалетной кабине возле торгового павильона в Ростове-на-Дону был найдено тело новорожденного мальчика. Следователям удалось найти мать ребенка.
"Установлена 36-летняя жительница Ростова-на-Дону, которая, по предварительным данным, не приняв меры к обращению за медицинской помощью в медицинское учреждение, либо вызова медицинских работников для оказания помощи при родах самостоятельно родила в туалетной кабине, где оставила новорожденного", - говорится в сообщении СК.
СК возбудил уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".
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18 августа, 20:24
Жительница Саратова сбросила в яму новорожденного сына
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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