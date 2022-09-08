https://ria.ru/20220908/rebenok-1815429391.html

В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете

В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете - РИА Новости, 08.09.2022

В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете

Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка в кабине уличного туалета и оставила его там, младенец погиб, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:37

2022-09-08T15:37

2022-09-08T15:37

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка в кабине уличного туалета и оставила его там, младенец погиб, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.По информации ведомства, во вторник в туалетной кабине возле торгового павильона в Ростове-на-Дону был найдено тело новорожденного мальчика. Следователям удалось найти мать ребенка."Установлена 36-летняя жительница Ростова-на-Дону, которая, по предварительным данным, не приняв меры к обращению за медицинской помощью в медицинское учреждение, либо вызова медицинских работников для оказания помощи при родах самостоятельно родила в туалетной кабине, где оставила новорожденного", - говорится в сообщении СК.СК возбудил уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".

https://ria.ru/20220818/saratov-1810599185.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)