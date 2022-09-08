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В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете
В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете - РИА Новости, 08.09.2022
В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете
Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка в кабине уличного туалета и оставила его там, младенец погиб, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:37
2022-09-08T15:37
2022-09-08T15:37
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка в кабине уличного туалета и оставила его там, младенец погиб, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.По информации ведомства, во вторник в туалетной кабине возле торгового павильона в Ростове-на-Дону был найдено тело новорожденного мальчика. Следователям удалось найти мать ребенка."Установлена 36-летняя жительница Ростова-на-Дону, которая, по предварительным данным, не приняв меры к обращению за медицинской помощью в медицинское учреждение, либо вызова медицинских работников для оказания помощи при родах самостоятельно родила в туалетной кабине, где оставила новорожденного", - говорится в сообщении СК.СК возбудил уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденного ребенка в уличном туалете
СК: жительница Ростова-на-Дону родила и бросила ребенка в уличном туалете, младенец погиб