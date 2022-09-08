https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что" - РИА Новости, 08.09.2022
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"
Раввины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их "на путях Всевышнего" и помогать соблюдать заповеди – такое... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:03
2022-09-08T16:03
2022-09-08T16:06
религия
пинхас гольдшмидт
украина
израиль
федерация еврейских общин россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16761/73/167617355_0:202:3200:2002_1920x0_80_0_0_bd885d7fed7625ff95fd731c57f9de4b.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Раввины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их "на путях Всевышнего" и помогать соблюдать заповеди – такое решение приняли российские раввины на своей ежегодной конференции в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР)."По результатам конференции раввинов этого года было решено, что лидеры общин должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их на путях Всевышнего и помогать в соблюдении Его заповедей", - сказали в пресс-службе, комментируя распространившуюся в интернете информацию о съезде раввинов, прошедшем на днях в российской столице.Ранее некоторые СМИ и сетевые ресурсы сообщили, что раввины движения Хабад (к которому относится ФЕОР) на экстренном съезде в Москве приняли заявление о том, что недопустимо покидать свои общины по политическим мотивам, а также обсудили положение раввинов Украины в связи с российской специальной военной операцией и молитву о мире. Двумя месяцами ранее, в июле, в другой еврейской организации - Московской еврейской религиозной общине (МЕРО) - РИА Новости сообщили, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с этой должности по истечении контракта и находится в Израиле.На вопрос об "экстренности" сентябрьского форума раввинов движения Хабад в пресс-службе ФЕОР ответили, что еврейская община ежегодно проводит конференцию раввинов России, участники которой обмениваются опытом, обсуждают образовательную деятельность, благотворительность и иные вопросы, утверждают цели на год."Из года в год в рамках конференции принимаются резолюции, в которых утверждаются все принятые цели, которым лидеры общин обязуются следовать. Таким образом мы регулируем работу раввинов внутри общины, не произнося громкие слова и клятвы, но решая между собой, на какие жизненно важные вопросы мы должны обратить больше внимания и как именно их решать", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220707/ravvin-1800855629.html
https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html
украина
израиль
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16761/73/167617355_131:0:3070:2204_1920x0_80_0_0_b3c2ef47bce6ec2cfee6d2fd6fef6639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пинхас гольдшмидт, украина, израиль, федерация еврейских общин россии, москва
Религия, Пинхас Гольдшмидт, Украина, Израиль, Федерация еврейских общин России, Москва
16:03 08.09.2022 (обновлено: 16:06 08.09.2022)
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"
ФЕОР: раввины заявили о недопустимости покидать прихожан в России по политическим мотивам
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Раввины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их "на путях Всевышнего" и помогать соблюдать заповеди – такое решение приняли российские раввины на своей ежегодной конференции в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
"По результатам конференции раввинов этого года было решено, что лидеры общин должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их на путях Всевышнего и помогать в соблюдении Его заповедей", - сказали в пресс-службе, комментируя распространившуюся в интернете информацию о съезде раввинов, прошедшем на днях в российской столице.
Ранее некоторые СМИ и сетевые ресурсы сообщили, что раввины движения Хабад (к которому относится ФЕОР) на экстренном съезде в Москве приняли заявление о том, что недопустимо покидать свои общины по политическим мотивам, а также обсудили положение раввинов Украины
в связи с российской специальной военной операцией и молитву о мире. Двумя месяцами ранее, в июле, в другой еврейской организации - Московской еврейской религиозной общине (МЕРО) - РИА Новости сообщили, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
ушел с этой должности по истечении контракта и находится в Израиле
.
На вопрос об "экстренности" сентябрьского форума раввинов движения Хабад в пресс-службе ФЕОР ответили, что еврейская община ежегодно проводит конференцию раввинов России
, участники которой обмениваются опытом, обсуждают образовательную деятельность, благотворительность и иные вопросы, утверждают цели на год.
"Из года в год в рамках конференции принимаются резолюции, в которых утверждаются все принятые цели, которым лидеры общин обязуются следовать. Таким образом мы регулируем работу раввинов внутри общины, не произнося громкие слова и клятвы, но решая между собой, на какие жизненно важные вопросы мы должны обратить больше внимания и как именно их решать", - пояснили в пресс-службе.