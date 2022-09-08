Рейтинг@Mail.ru
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что" - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что" - РИА Новости, 08.09.2022
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"
Раввины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их "на путях Всевышнего" и помогать соблюдать заповеди – такое... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:03
2022-09-08T16:06
религия
пинхас гольдшмидт
украина
израиль
федерация еврейских общин россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16761/73/167617355_0:202:3200:2002_1920x0_80_0_0_bd885d7fed7625ff95fd731c57f9de4b.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Раввины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их "на путях Всевышнего" и помогать соблюдать заповеди – такое решение приняли российские раввины на своей ежегодной конференции в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР)."По результатам конференции раввинов этого года было решено, что лидеры общин должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их на путях Всевышнего и помогать в соблюдении Его заповедей", - сказали в пресс-службе, комментируя распространившуюся в интернете информацию о съезде раввинов, прошедшем на днях в российской столице.Ранее некоторые СМИ и сетевые ресурсы сообщили, что раввины движения Хабад (к которому относится ФЕОР) на экстренном съезде в Москве приняли заявление о том, что недопустимо покидать свои общины по политическим мотивам, а также обсудили положение раввинов Украины в связи с российской специальной военной операцией и молитву о мире. Двумя месяцами ранее, в июле, в другой еврейской организации - Московской еврейской религиозной общине (МЕРО) - РИА Новости сообщили, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с этой должности по истечении контракта и находится в Израиле.На вопрос об "экстренности" сентябрьского форума раввинов движения Хабад в пресс-службе ФЕОР ответили, что еврейская община ежегодно проводит конференцию раввинов России, участники которой обмениваются опытом, обсуждают образовательную деятельность, благотворительность и иные вопросы, утверждают цели на год."Из года в год в рамках конференции принимаются резолюции, в которых утверждаются все принятые цели, которым лидеры общин обязуются следовать. Таким образом мы регулируем работу раввинов внутри общины, не произнося громкие слова и клятвы, но решая между собой, на какие жизненно важные вопросы мы должны обратить больше внимания и как именно их решать", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220707/ravvin-1800855629.html
https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html
украина
израиль
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16761/73/167617355_131:0:3070:2204_1920x0_80_0_0_b3c2ef47bce6ec2cfee6d2fd6fef6639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пинхас гольдшмидт, украина, израиль, федерация еврейских общин россии, москва
Религия, Пинхас Гольдшмидт, Украина, Израиль, Федерация еврейских общин России, Москва
16:03 08.09.2022 (обновлено: 16:06 08.09.2022)
 
Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"

ФЕОР: раввины заявили о недопустимости покидать прихожан в России по политическим мотивам

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкМосковский еврейский общинный центр
Московский еврейский общинный центр - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Раввины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их "на путях Всевышнего" и помогать соблюдать заповеди – такое решение приняли российские раввины на своей ежегодной конференции в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
"По результатам конференции раввинов этого года было решено, что лидеры общин должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их на путях Всевышнего и помогать в соблюдении Его заповедей", - сказали в пресс-службе, комментируя распространившуюся в интернете информацию о съезде раввинов, прошедшем на днях в российской столице.
Пинхас Гольдшмидт - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:07Религия
Главный раввин Москвы покинул свой пост
Ранее некоторые СМИ и сетевые ресурсы сообщили, что раввины движения Хабад (к которому относится ФЕОР) на экстренном съезде в Москве приняли заявление о том, что недопустимо покидать свои общины по политическим мотивам, а также обсудили положение раввинов Украины в связи с российской специальной военной операцией и молитву о мире. Двумя месяцами ранее, в июле, в другой еврейской организации - Московской еврейской религиозной общине (МЕРО) - РИА Новости сообщили, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с этой должности по истечении контракта и находится в Израиле.
На вопрос об "экстренности" сентябрьского форума раввинов движения Хабад в пресс-службе ФЕОР ответили, что еврейская община ежегодно проводит конференцию раввинов России, участники которой обмениваются опытом, обсуждают образовательную деятельность, благотворительность и иные вопросы, утверждают цели на год.
"Из года в год в рамках конференции принимаются резолюции, в которых утверждаются все принятые цели, которым лидеры общин обязуются следовать. Таким образом мы регулируем работу раввинов внутри общины, не произнося громкие слова и клятвы, но решая между собой, на какие жизненно важные вопросы мы должны обратить больше внимания и как именно их решать", - пояснили в пресс-службе.
Главный раввин России Берл Лазар во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 сентября 208 - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:09Религия
Главный раввин России призвал духовных лидеров выступить за мир на Украине
 
РелигияПинхас ГольдшмидтУкраинаИзраильФедерация еврейских общин РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала