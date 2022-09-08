https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html

Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"

Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что" - РИА Новости, 08.09.2022

Российские раввины решили остаться с прихожанами "несмотря ни на что"

Раввины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их "на путях Всевышнего" и помогать соблюдать заповеди – такое... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:03

2022-09-08T16:03

2022-09-08T16:06

религия

пинхас гольдшмидт

украина

израиль

федерация еврейских общин россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16761/73/167617355_0:202:3200:2002_1920x0_80_0_0_bd885d7fed7625ff95fd731c57f9de4b.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Раввины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их "на путях Всевышнего" и помогать соблюдать заповеди – такое решение приняли российские раввины на своей ежегодной конференции в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР)."По результатам конференции раввинов этого года было решено, что лидеры общин должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжать просвещать их на путях Всевышнего и помогать в соблюдении Его заповедей", - сказали в пресс-службе, комментируя распространившуюся в интернете информацию о съезде раввинов, прошедшем на днях в российской столице.Ранее некоторые СМИ и сетевые ресурсы сообщили, что раввины движения Хабад (к которому относится ФЕОР) на экстренном съезде в Москве приняли заявление о том, что недопустимо покидать свои общины по политическим мотивам, а также обсудили положение раввинов Украины в связи с российской специальной военной операцией и молитву о мире. Двумя месяцами ранее, в июле, в другой еврейской организации - Московской еврейской религиозной общине (МЕРО) - РИА Новости сообщили, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с этой должности по истечении контракта и находится в Израиле.На вопрос об "экстренности" сентябрьского форума раввинов движения Хабад в пресс-службе ФЕОР ответили, что еврейская община ежегодно проводит конференцию раввинов России, участники которой обмениваются опытом, обсуждают образовательную деятельность, благотворительность и иные вопросы, утверждают цели на год."Из года в год в рамках конференции принимаются резолюции, в которых утверждаются все принятые цели, которым лидеры общин обязуются следовать. Таким образом мы регулируем работу раввинов внутри общины, не произнося громкие слова и клятвы, но решая между собой, на какие жизненно важные вопросы мы должны обратить больше внимания и как именно их решать", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220707/ravvin-1800855629.html

https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html

украина

израиль

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пинхас гольдшмидт, украина, израиль, федерация еврейских общин россии, москва