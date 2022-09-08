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Китайцы захотели "опрокинуть" Запад после заявления Путина - РИА Новости, 08.09.2022
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Китайцы захотели "опрокинуть" Запад после заявления Путина
Китайцы захотели "опрокинуть" Запад после заявления Путина - РИА Новости, 08.09.2022
Китайцы захотели "опрокинуть" Запад после заявления Путина
Читатели китайского издания Гуаньча поддержали заявление президента России Владимира Путина об ответственности Запада за проблемы в глобальной... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:33
2022-09-08T12:58
владимир путин
россия
сша
евросоюз
в мире
китай
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча поддержали заявление президента России Владимира Путина об ответственности Запада за проблемы в глобальной экономике."Америка не ожидала, что вы сделаете такой решительный ход и расскажете правду. Она считает всех остальных тупыми", — написал один из комментаторов. "Восток поднимается! Опрокинем Запад!" — поддержал другой. "Путин действительно человек, который своими руками повлиял на мироустройство после холодной войны", — заявил третий. "Доллар, евро и фунт давно утратили доверие как валюты для транзакций, резервов и номиналов активов", — отметил пользователь. "Мир никогда не должен строиться на гегемонии одной страны — Американской империи!" — резюмировали читатели. Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Запад подорвал существующую мировую экономическую систему, и именно "санкционная лихорадка" США и ЕС привела к утрате доверия к доллару и евро. После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, россия, сша, евросоюз, в мире, китай
Владимир Путин, Россия, США, Евросоюз, В мире, Китай
12:33 08.09.2022 (обновлено: 12:58 08.09.2022)
 
Китайцы захотели "опрокинуть" Запад после заявления Путина

Читатели Гуаньча захотели "опрокинуть Запад" после слов Путина об ответственных за кризис

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча поддержали заявление президента России Владимира Путина об ответственности Запада за проблемы в глобальной экономике.

"Америка не ожидала, что вы сделаете такой решительный ход и расскажете правду. Она считает всех остальных тупыми", — написал один из комментаторов.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
08:40
В Китае набросились на США из-за России
"Восток поднимается! Опрокинем Запад!" — поддержал другой.

"Путин действительно человек, который своими руками повлиял на мироустройство после холодной войны", — заявил третий.

"Доллар, евро и фунт давно утратили доверие как валюты для транзакций, резервов и номиналов активов", — отметил пользователь.

"Мир никогда не должен строиться на гегемонии одной страны — Американской империи!" — резюмировали читатели.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
09:19
Путин поставил европейских лидеров перед горькой правдой, пишет Politico
Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Запад подорвал существующую мировую экономическую систему, и именно "санкционная лихорадка" США и ЕС привела к утрате доверия к доллару и евро.

После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
10:44
"Настоящий лидер". Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Владимир ПутинРоссияСШАЕвросоюзВ миреКитай
 
 
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