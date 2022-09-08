12:33 08.09.2022 (обновлено: 12:58 08.09.2022)
Китайцы захотели "опрокинуть" Запад после заявления Путина
Читатели Гуаньча захотели "опрокинуть Запад" после слов Путина об ответственных за кризис
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча поддержали заявление президента России Владимира Путина об ответственности Запада за проблемы в глобальной экономике.
"Америка не ожидала, что вы сделаете такой решительный ход и расскажете правду. Она считает всех остальных тупыми", — написал один из комментаторов.
"Америка не ожидала, что вы сделаете такой решительный ход и расскажете правду. Она считает всех остальных тупыми", — написал один из комментаторов.
"Восток поднимается! Опрокинем Запад!" — поддержал другой.
"Путин действительно человек, который своими руками повлиял на мироустройство после холодной войны", — заявил третий.
"Доллар, евро и фунт давно утратили доверие как валюты для транзакций, резервов и номиналов активов", — отметил пользователь.
"Мир никогда не должен строиться на гегемонии одной страны — Американской империи!" — резюмировали читатели.
"Путин действительно человек, который своими руками повлиял на мироустройство после холодной войны", — заявил третий.
"Доллар, евро и фунт давно утратили доверие как валюты для транзакций, резервов и номиналов активов", — отметил пользователь.
"Мир никогда не должен строиться на гегемонии одной страны — Американской империи!" — резюмировали читатели.
Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Запад подорвал существующую мировую экономическую систему, и именно "санкционная лихорадка" США и ЕС привела к утрате доверия к доллару и евро.
После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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