https://ria.ru/20220908/putin-1815375037.html

Китайцы захотели "опрокинуть" Запад после заявления Путина

Китайцы захотели "опрокинуть" Запад после заявления Путина - РИА Новости, 08.09.2022

Китайцы захотели "опрокинуть" Запад после заявления Путина

Читатели китайского издания Гуаньча поддержали заявление президента России Владимира Путина об ответственности Запада за проблемы в глобальной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:33

2022-09-08T12:33

2022-09-08T12:58

владимир путин

россия

сша

евросоюз

в мире

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815042719_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_b6ca6d9064e9fb11464f7e934f0fa085.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Читатели китайского издания Гуаньча поддержали заявление президента России Владимира Путина об ответственности Запада за проблемы в глобальной экономике."Америка не ожидала, что вы сделаете такой решительный ход и расскажете правду. Она считает всех остальных тупыми", — написал один из комментаторов. "Восток поднимается! Опрокинем Запад!" — поддержал другой. "Путин действительно человек, который своими руками повлиял на мироустройство после холодной войны", — заявил третий. "Доллар, евро и фунт давно утратили доверие как валюты для транзакций, резервов и номиналов активов", — отметил пользователь. "Мир никогда не должен строиться на гегемонии одной страны — Американской империи!" — резюмировали читатели. Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Запад подорвал существующую мировую экономическую систему, и именно "санкционная лихорадка" США и ЕС привела к утрате доверия к доллару и евро. После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815308802.html

https://ria.ru/20220908/putin-1815316644.html

https://ria.ru/20220908/gaz-1815332388.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, россия, сша, евросоюз, в мире, китай