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Путин поставил европейских лидеров перед горькой правдой, пишет Politico - РИА Новости, 08.09.2022
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Путин поставил европейских лидеров перед горькой правдой, пишет Politico
Путин поставил европейских лидеров перед горькой правдой, пишет Politico - РИА Новости, 08.09.2022
Путин поставил европейских лидеров перед горькой правдой, пишет Politico
Успешная политика Владимира Путина заставила Евросоюз понять, что Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции, пишет Мэтью Карничниг в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:19
2022-09-08T10:36
в мире
владимир путин
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Успешная политика Владимира Путина заставила Евросоюз понять, что Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции, пишет Мэтью Карничниг в статье для издания Politico. "Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой", — говорится в публикации. По словам Карничнига, один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил, что у него "нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении". Автор считает, что возросшая протестная активность в Евросоюзе указывает на неизбежность того, что европейские лидеры столкнутся с громкими призывами ослабить антироссийские санкции. "Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ", — пишет журналист. Обозреватель напоминает, что согласно опросу YouGov жители крупнейших стран региона (Германия, Франция, Великобритания и Польша) сейчас больше беспокоятся о стоимости жизни, чем о конфликте на Украине. "Во Франции 40 процентов населения поддержали бы возвращение движения "желтых жилетов" — бурных еженедельных акций протеста, которые вспыхнули в 2018 году, чтобы добиться того, что организаторы называли "экономической справедливостью", — резюмировалось в материале. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, владимир путин, россия, еврокомиссия
В мире, Владимир Путин, Россия, Еврокомиссия
09:19 08.09.2022 (обновлено: 10:36 08.09.2022)
 
Путин поставил европейских лидеров перед горькой правдой, пишет Politico

Politico: стратегия президента России Путина вынудит Европу ослабить санкции

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Успешная политика Владимира Путина заставила Евросоюз понять, что Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции, пишет Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.

"Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой", — говорится в публикации.
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По словам Карничнига, один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил, что у него "нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении".

Автор считает, что возросшая протестная активность в Евросоюзе указывает на неизбежность того, что европейские лидеры столкнутся с громкими призывами ослабить антироссийские санкции.

"Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ", — пишет журналист.
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Обозреватель напоминает, что согласно опросу YouGov жители крупнейших стран региона (Германия, Франция, Великобритания и Польша) сейчас больше беспокоятся о стоимости жизни, чем о конфликте на Украине.

"Во Франции 40 процентов населения поддержали бы возвращение движения "желтых жилетов" — бурных еженедельных акций протеста, которые вспыхнули в 2018 году, чтобы добиться того, что организаторы называли "экономической справедливостью", — резюмировалось в материале.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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