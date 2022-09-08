https://ria.ru/20220908/psb-1815437152.html
ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 08.09.2022
ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола
Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Удмуртии Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко открыли Центр уличного баскетбола... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:14
2022-09-08T16:14
2022-09-08T16:14
россия
ижевск
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
александр бречалов
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Удмуртии Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко открыли Центр уличного баскетбола в Ижевске, сообщает пресс-служба банка.Это десятый по счету спортивный объект международного класса, построенный в рамках "Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — детям".В новом центре смогут заниматься до 250 тысяч человек в год – на площади 2000 квадратных метров со всепогодным покрытием игрокам доступны 5 площадок для баскетбола 3х3, оснащенные мобильными трибунами для зрителей и зоной уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить здесь международные соревнования."Успешный опыт спортивного сотрудничества ПСБ с регионами продолжается, и сегодня мы открываем Центр уличного баскетбола в Удмуртской Республике. Для нас это юбилейная – десятая – площадка в России. Уверен, что новый центр станет местом притяжения для всех горожан, и в особенности – подрастающего поколения, у которого стритбол пользуется особой популярностью. Это один из самых массовых, зрелищных и доступных видов спорта, благодаря которому к активному, здоровому образу жизни приобщаются миллионы наших граждан. Современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности – это то, с чего начинаются большие национальные спортивные победы, именно поэтому мы развиваем проект "ПСБ – детям" и содействуем развитию детского и массового спортивного движения в России", — отметил Фрадков.По словам Кириленко, появление центра уличного баскетбола в Ижевске логично и необходимо."Появление здесь такого центра притяжения любителей баскетбола логично и необходимо: здесь очень любят нашу игру, и я не сомневаюсь, что площадки будут постоянно пользоваться повышенным спросом. Здорово, что начинает работать и принятый нами формат. В новых Центрах уличного баскетбола уже были проведены серьезные соревнования – в Калининграде, Тюмени, Туле. И это здорово, что площадки используются не только для развития массового баскетбола, но и для турниров профессионалов", - сказал Кириленко.Бречалов отметил, что за последние пять лет в Удмуртии построено свыше 120 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены и хоккейные коробки, лыжные базы и школьные стадионы.
https://ria.ru/20220825/psb-1812050751.html
https://ria.ru/20220822/psb-1811407835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ижевск, псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, александр бречалов
Россия, Ижевск, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Петр Фрадков, Александр Бречалов
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Удмуртии Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко открыли Центр уличного баскетбола в Ижевске, сообщает пресс-служба банка.
Это десятый по счету спортивный объект международного класса, построенный в рамках "Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — детям".
В новом центре смогут заниматься до 250 тысяч человек в год – на площади 2000 квадратных метров со всепогодным покрытием игрокам доступны 5 площадок для баскетбола 3х3, оснащенные мобильными трибунами для зрителей и зоной уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить здесь международные соревнования.
"Успешный опыт спортивного сотрудничества ПСБ с регионами продолжается, и сегодня мы открываем Центр уличного баскетбола в Удмуртской Республике. Для нас это юбилейная – десятая – площадка в России
. Уверен, что новый центр станет местом притяжения для всех горожан, и в особенности – подрастающего поколения, у которого стритбол пользуется особой популярностью. Это один из самых массовых, зрелищных и доступных видов спорта, благодаря которому к активному, здоровому образу жизни приобщаются миллионы наших граждан. Современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности – это то, с чего начинаются большие национальные спортивные победы, именно поэтому мы развиваем проект "ПСБ – детям" и содействуем развитию детского и массового спортивного движения в России", — отметил Фрадков.
По словам Кириленко, появление центра уличного баскетбола в Ижевске логично и необходимо.
"Появление здесь такого центра притяжения любителей баскетбола логично и необходимо: здесь очень любят нашу игру, и я не сомневаюсь, что площадки будут постоянно пользоваться повышенным спросом. Здорово, что начинает работать и принятый нами формат. В новых Центрах уличного баскетбола уже были проведены серьезные соревнования – в Калининграде
, Тюмени
, Туле
. И это здорово, что площадки используются не только для развития массового баскетбола, но и для турниров профессионалов", - сказал Кириленко.
Бречалов отметил, что за последние пять лет в Удмуртии построено свыше 120 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены и хоккейные коробки, лыжные базы и школьные стадионы.
"Мы сделали акцент на развитии инфраструктуры в городах и селах республики. Главная задача – чтобы у каждого жителя была возможность заниматься спортом в шаговой доступности", – подчеркнул глава республики.