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ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 08.09.2022

ПСБ открыл десятый Центр уличного баскетбола

Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Удмуртии Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко открыли Центр уличного баскетбола... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:14

2022-09-08T16:14

2022-09-08T16:14

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ижевск

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Удмуртии Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко открыли Центр уличного баскетбола в Ижевске, сообщает пресс-служба банка.Это десятый по счету спортивный объект международного класса, построенный в рамках "Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — детям".В новом центре смогут заниматься до 250 тысяч человек в год – на площади 2000 квадратных метров со всепогодным покрытием игрокам доступны 5 площадок для баскетбола 3х3, оснащенные мобильными трибунами для зрителей и зоной уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить здесь международные соревнования."Успешный опыт спортивного сотрудничества ПСБ с регионами продолжается, и сегодня мы открываем Центр уличного баскетбола в Удмуртской Республике. Для нас это юбилейная – десятая – площадка в России. Уверен, что новый центр станет местом притяжения для всех горожан, и в особенности – подрастающего поколения, у которого стритбол пользуется особой популярностью. Это один из самых массовых, зрелищных и доступных видов спорта, благодаря которому к активному, здоровому образу жизни приобщаются миллионы наших граждан. Современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности – это то, с чего начинаются большие национальные спортивные победы, именно поэтому мы развиваем проект "ПСБ – детям" и содействуем развитию детского и массового спортивного движения в России", — отметил Фрадков.По словам Кириленко, появление центра уличного баскетбола в Ижевске логично и необходимо."Появление здесь такого центра притяжения любителей баскетбола логично и необходимо: здесь очень любят нашу игру, и я не сомневаюсь, что площадки будут постоянно пользоваться повышенным спросом. Здорово, что начинает работать и принятый нами формат. В новых Центрах уличного баскетбола уже были проведены серьезные соревнования – в Калининграде, Тюмени, Туле. И это здорово, что площадки используются не только для развития массового баскетбола, но и для турниров профессионалов", - сказал Кириленко.Бречалов отметил, что за последние пять лет в Удмуртии построено свыше 120 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены и хоккейные коробки, лыжные базы и школьные стадионы.

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Артем Смирнов

россия, ижевск, псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, александр бречалов