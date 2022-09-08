https://ria.ru/20220908/protesty-1815497800.html
Глава АдГ спрогнозировал крупные протесты в Германии
Глава АдГ спрогнозировал крупные протесты в Германии - РИА Новости, 08.09.2022
Глава АдГ спрогнозировал крупные протесты в Германии
Глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла ожидает, что осенью и ближайшей зимой в ФРГ пройдут крупнейшие протесты со... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:56
2022-09-08T18:56
2022-09-08T18:57
в мире
тино крупалла
германия
лейпциг
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла ожидает, что осенью и ближайшей зимой в ФРГ пройдут крупнейшие протесты со времён 1989 года."Думаю, нынешней осенью и ближайшей зимой мы увидим на протестах в Германии такое количество участников, которого не было со времён 1989 года", - сказал РИА Новости Крупалла.В 1989 году в начале сентября в ГДР началась серия массовых протестов за смену политического руководства и открытие границ республики. Акции проходили по понедельникам в различных городах ГДР и собирали, по некоторым данным, от 1000 до 320 тысяч человек. Первый понедельничный протест прошёл в Лейпциге.В сентябре 2022 года партия АдГ также начала свои протесты по понедельникам, участники демонстраций выражают недовольство ростом цен на продукты и коммунальные услуги в Германии и требуют окончания экономической войны, отмены антироссийских санкций и введения в строй "Северного потока 2". Первые акции прошли в том числе Лейпциге и Магдебурге, собрав несколько тысяч человек.Также о старте протестной кампании с сентября заявили "Левые" - партия требует от правительства ФРГ в условиях кризиса эффективной поддержки населения, законодательного ограничения цен на газ и электричество, а также введения налога на сверхприбыль.
https://ria.ru/20220908/germaniya-1815469652.html
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в мире, тино крупалла, германия, лейпциг, северный поток — 2
В мире, Тино Крупалла, Германия, Лейпциг, Северный поток — 2
18:56 08.09.2022 (обновлено: 18:57 08.09.2022)
Глава АдГ спрогнозировал крупные протесты в Германии
Глава АдГ Крупалла спрогнозировал крупнейшие с 1989 года протесты в Германии