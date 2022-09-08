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Ни о каком прорыве Киева речи не идет, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/proryv-1815548947.html
Ни о каком прорыве Киева речи не идет, заявил Небензя
Ни о каком прорыве Киева речи не идет, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022
Ни о каком прорыве Киева речи не идет, заявил Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, земли РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:54
2022-09-08T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
василий небензя
украина
николаев (украина)
харьков
оон
совет безопасности оон
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ООН, 8 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, земли под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель."С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать", - отметил он.По его словам, вопреки принципам военной стратегии украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий."Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожье и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды", - подчеркнул Небензя.Он указал, что украинские военные взяли несколько периферийных деревень, но "ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи"."Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне", - добавил он.
https://ria.ru/20220908/nato-1815541821.html
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в мире, василий небензя, украина, николаев (украина), харьков, оон, совет безопасности оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Небензя, Украина, Николаев (Украина), Харьков, ООН, Совет Безопасности ООН, НАТО
23:54 08.09.2022
 
Ни о каком прорыве Киева речи не идет, заявил Небензя

Небензя о "контрнаступлении" Киева: ни о каком прорыве речи не идет

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, земли под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель.
"С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать", - отметил он.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения
По его словам, вопреки принципам военной стратегии украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий.
"Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожье и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды", - подчеркнул Небензя.
Он указал, что украинские военные взяли несколько периферийных деревень, но "ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи".
"Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий НебензяУкраинаНиколаев (Украина)ХарьковООНСовет Безопасности ООННАТО
 
 
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