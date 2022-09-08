https://ria.ru/20220908/proryv-1815548947.html

Ни о каком прорыве Киева речи не идет, заявил Небензя

Ни о каком прорыве Киева речи не идет, заявил Небензя - РИА Новости, 08.09.2022

Ни о каком прорыве Киева речи не идет, заявил Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, земли РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:54

2022-09-08T23:54

2022-09-08T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

василий небензя

украина

николаев (украина)

харьков

оон

совет безопасности оон

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, земли под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель."С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать", - отметил он.По его словам, вопреки принципам военной стратегии украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий."Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожье и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды", - подчеркнул Небензя.Он указал, что украинские военные взяли несколько периферийных деревень, но "ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи"."Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне", - добавил он.

https://ria.ru/20220908/nato-1815541821.html

https://ria.ru/20220908/frantsiya-1815529395.html

украина

николаев (украина)

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