https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815297350.html
Часть Белгорода осталась без света из-за аварии на подстанции
Часть Белгорода осталась без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 08.09.2022
Часть Белгорода осталась без света из-за аварии на подстанции
Большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются, сообщили РИА РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T04:23
2022-09-08T04:23
2022-09-08T04:23
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются, сообщили РИА Новости в "Белгородэнерго"."Произошло аварийное отключение, в причинах аварии разбираются", - сообщил РИА Новости диспетчер.По его словам, на улицах областного центра будут восстанавливать энергоснабжение по возможности, например на улице Дегтярева свет планируется восстановить к 7.00."Внимание, аварийное отключение - город Белгород, улицы Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярёва, Катукова, Кирпичная, 5 августа, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы - до 8 часов 30 минут", - сообщает автоответчик "Белгородэнерго".Уточняется, что в Белгородском районе, в Солохах, Майском, Новой Деревне, Дубовом и микрорайоне Улитка отключение электроэнергии продлится до 10.00.
https://ria.ru/20220827/angola-1812483116.html
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происшествия, белгород, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородский район
Часть Белгорода осталась без света из-за аварии на подстанции
Часть Белгорода и Белгородского района остались без света из-за аварии на подстанции
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются, сообщили РИА Новости в "Белгородэнерго".
"Произошло аварийное отключение, в причинах аварии разбираются", - сообщил РИА Новости диспетчер.
По его словам, на улицах областного центра будут восстанавливать энергоснабжение по возможности, например на улице Дегтярева свет планируется восстановить к 7.00.
"Внимание, аварийное отключение - город Белгород, улицы Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина
, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярёва, Катукова, Кирпичная, 5 августа, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы - до 8 часов 30 минут", - сообщает автоответчик "Белгородэнерго".
Уточняется, что в Белгородском районе, в Солохах, Майском, Новой Деревне, Дубовом и микрорайоне Улитка отключение электроэнергии продлится до 10.00.