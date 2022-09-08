https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815297074.html

В Хабаровском крае отложили оглашение приговора по делу о гибели детей

В Хабаровском крае отложили оглашение приговора по делу о гибели детей - РИА Новости, 08.09.2022

В Хабаровском крае отложили оглашение приговора по делу о гибели детей

Оглашение приговора по делу о гибели четырех детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае в 2019 году перенесено на 22 сентября, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T04:19

2022-09-08T04:19

2022-09-08T04:19

происшествия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Оглашение приговора по делу о гибели четырех детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае в 2019 году перенесено на 22 сентября, сообщили РИА Новости в прокуратуре Солнечного района.Ранее старший помощник прокурора региона Анна Исаева сообщала агентству, что оглашение приговора начнется в четверг в 10.00 (03.00 мск) 25 августа и "может затянуться до 26 августа". Но без объяснения причин заседание суда перенесли на две недели - на 8 сентября."Судебное заседание отложено до 22 сентября, объемы огромные, очень много материала нужно изучить", - сказал представитель прокуратуры.Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. На месте погибла девочка, еще три ребенка скончались в больнице от ожогов.Прокурор Солнечного района Хабаровского края Иван Рокачев сообщал РИА Новости, что обвинение запросило по восемь лет лишения свободы директору компании "Экстрим сервис" Виталию Бурлакову и главе лагеря "Холдоми" Максиму Кузнецову. Их обвиняют по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Третий обвиняемый – начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев, которому запросили пять лет по статье "Халатность".

https://ria.ru/20220903/sk-1814173449.html

https://ria.ru/20220829/ubiystvo-1812784943.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)