https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815296416.html

В Ялте задержали всех участников резонансного убийства

В Ялте задержали всех участников резонансного убийства - РИА Новости, 08.09.2022

В Ялте задержали всех участников резонансного убийства

Двое подозреваемых в нанесении ножевых ранений мужчине в Ялте, после которых тот скончался в больнице, задержаны, материалы уголовного дела переданы в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T03:59

2022-09-08T03:59

2022-09-08T09:49

происшествия

янина павленко

ялта

россия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Двое подозреваемых в нанесении ножевых ранений мужчине в Ялте, после которых тот скончался в больнице, задержаны, материалы уголовного дела переданы в следственные органы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Преступление произошло 6 сентября. Потерпевший был доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами. Привезли его двое мужчин, после чего они скрылись. Полицией была установлена машина, на которой они приехали, а находящиеся в ней мужчины были задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).В ходе следственных действий, по данным полиции, один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен.Данная ситуация привела к недовольству горожан. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что местные жители собрались в районе управления МВД, требуя объективного расследования произошедшего накануне убийства ялтинца. "Уверяю всех – дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание", - подчеркнула в своем Telegram-канале Павленко.В свою очередь, в МВД отметили, что очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности второго мужчины к преступлению, после чего он был оперативно задержан.В свою очередь в пресс-службе крымского главного следственного управления СК РФ сообщили о принятии уголовного дела к производству. "Следователями следственного отдела по городу Ялта действия квалифицированы как убийство", - подчеркнули в ведомстве.Там отметили, что конфликт произошел между тремя жителями Ялты, в ходе которого одному из них нанесли множественные удары ножом.На место происшествия выехали следователи-криминалисты. Проводятся следственные действия с участием подозреваемых, назначено проведение судебных экспертиз.

https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html

https://ria.ru/20220907/draka-1815279182.html

https://ria.ru/20210826/voennyy-1747298774.html

ялта

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происшествия, янина павленко, ялта, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)