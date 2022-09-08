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В Ялте задержали всех участников резонансного убийства - РИА Новости, 08.09.2022
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В Ялте задержали всех участников резонансного убийства
В Ялте задержали всех участников резонансного убийства - РИА Новости, 08.09.2022
В Ялте задержали всех участников резонансного убийства
Двое подозреваемых в нанесении ножевых ранений мужчине в Ялте, после которых тот скончался в больнице, задержаны, материалы уголовного дела переданы в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T03:59
2022-09-08T09:49
происшествия
янина павленко
ялта
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Двое подозреваемых в нанесении ножевых ранений мужчине в Ялте, после которых тот скончался в больнице, задержаны, материалы уголовного дела переданы в следственные органы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Преступление произошло 6 сентября. Потерпевший был доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами. Привезли его двое мужчин, после чего они скрылись. Полицией была установлена машина, на которой они приехали, а находящиеся в ней мужчины были задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).В ходе следственных действий, по данным полиции, один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен.Данная ситуация привела к недовольству горожан. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что местные жители собрались в районе управления МВД, требуя объективного расследования произошедшего накануне убийства ялтинца. "Уверяю всех – дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание", - подчеркнула в своем Telegram-канале Павленко.В свою очередь, в МВД отметили, что очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности второго мужчины к преступлению, после чего он был оперативно задержан.В свою очередь в пресс-службе крымского главного следственного управления СК РФ сообщили о принятии уголовного дела к производству. "Следователями следственного отдела по городу Ялта действия квалифицированы как убийство", - подчеркнули в ведомстве.Там отметили, что конфликт произошел между тремя жителями Ялты, в ходе которого одному из них нанесли множественные удары ножом.На место происшествия выехали следователи-криминалисты. Проводятся следственные действия с участием подозреваемых, назначено проведение судебных экспертиз.
https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html
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ялта
россия
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происшествия, янина павленко, ялта, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Янина Павленко, Ялта, Россия, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ)
03:59 08.09.2022 (обновлено: 09:49 08.09.2022)
 
В Ялте задержали всех участников резонансного убийства

МВД по Республике Крым: в Ялте задержали всех участников резонансного убийства

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкСотрудник патрульно-постовой службы МВД России
Сотрудник патрульно-постовой службы МВД России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник патрульно-постовой службы МВД России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Двое подозреваемых в нанесении ножевых ранений мужчине в Ялте, после которых тот скончался в больнице, задержаны, материалы уголовного дела переданы в следственные органы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В Ялте полицейские задержали двух подозреваемых в нанесении ножевых ранений гражданину. В связи с тем, что пострадавший от полученных ранений скончался в медицинском учреждении, материалы уголовного дела переданы для переквалификации и дальнейшего расследования в следственные органы", - говорится в сообщении.
Преступление произошло 6 сентября. Потерпевший был доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами. Привезли его двое мужчин, после чего они скрылись. Полицией была установлена машина, на которой они приехали, а находящиеся в ней мужчины были задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
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В ходе следственных действий, по данным полиции, один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен.
Данная ситуация привела к недовольству горожан. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что местные жители собрались в районе управления МВД, требуя объективного расследования произошедшего накануне убийства ялтинца. "Уверяю всех – дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание", - подчеркнула в своем Telegram-канале Павленко.
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В свою очередь, в МВД отметили, что очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности второго мужчины к преступлению, после чего он был оперативно задержан.
В свою очередь в пресс-службе крымского главного следственного управления СК РФ сообщили о принятии уголовного дела к производству. "Следователями следственного отдела по городу Ялта действия квалифицированы как убийство", - подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что конфликт произошел между тремя жителями Ялты, в ходе которого одному из них нанесли множественные удары ножом.
"Испугавшись ответственности, мужчины предприняли попытку оказать помощь потерпевшему, доставив его в медицинское учреждение, после чего скрылись. В дальнейшем потерпевший от полученных ранений скончался", - подчеркнули в следственном управлении и добавили, что все фигуранты преступления задержаны.
На место происшествия выехали следователи-криминалисты. Проводятся следственные действия с участием подозреваемых, назначено проведение судебных экспертиз.
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ПроисшествияЯнина ПавленкоЯлтаРоссияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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