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В Приморье назвали число эвакуированных после ливней из-за тайфуна - РИА Новости, 08.09.2022
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В Приморье назвали число эвакуированных после ливней из-за тайфуна
В Приморье назвали число эвакуированных после ливней из-за тайфуна - РИА Новости, 08.09.2022
В Приморье назвали число эвакуированных после ливней из-за тайфуна
Спасатели эвакуировали 96 человек из затопленных после тайфуна "Хинамнор" территорий в Приморье, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T01:56
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происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 96 человек из затопленных после тайфуна "Хинамнор" территорий в Приморье, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.Отмечается, что для эвакуированных приморцев организовано трёхразовое питание, есть предметы первой необходимости, медикаменты.Отмечается, что спасатели Амурского спасательного центра МЧС России оказали адресную помощь жителям в селе Преображение Лазовского округа, также помогали в расчистке ливневой канализации в посёлке Ольга Ольгинского округа. Всего для ликвидации последствий прохождения тайфуна привлечены 376 человек и 192 единицы техники.Ранее сообщалось, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", подтопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
01:56 08.09.2022 (обновлено: 01:58 08.09.2022)
 
В Приморье назвали число эвакуированных после ливней из-за тайфуна

ГУ МЧС Приморья сообщило об эвакуации около ста человек после ливней из-за тайфуна

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюВертолет МИ-8 МЧС России
Вертолет МИ-8 МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Вертолет МИ-8 МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 96 человек из затопленных после тайфуна "Хинамнор" территорий в Приморье, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.
"Сотрудниками пожарно-спасательных гарнизонов и территориальной подсистемы РСЧС продолжаются спасательные работы и оказание помощи населению. В ходе реагирования спасено 96 человек... Развёрнуты семь ПВР в Чугуевском, Ольгинском округах, Партизанском муниципальном районе, а также в Партизанском городком округе. В двух ПВР Партизанского муниципального района размещено 36 человек, в том числе 9 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для эвакуированных приморцев организовано трёхразовое питание, есть предметы первой необходимости, медикаменты.
"Вертолётом Ми-8 Хабаровского авиационного СЦ проведён мониторинг гидрологической обстановки в Лазовском округе... В Партизанском районе сотрудники МЧС России дежурили на лодочной переправе в районе переливов. Из населённых пунктов Голубовка, Екатериновка и Боец Кузнецов эвакуированы десять человек, из которых двое детей. В районную больницу № 1 села Углекаменск Партизанского городского округа пожарными 6-го пожарно-спасательного отряда организован подвоз пяти тонн технической воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели Амурского спасательного центра МЧС России оказали адресную помощь жителям в селе Преображение Лазовского округа, также помогали в расчистке ливневой канализации в посёлке Ольга Ольгинского округа. Всего для ликвидации последствий прохождения тайфуна привлечены 376 человек и 192 единицы техники.
Ранее сообщалось, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", подтопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов.
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