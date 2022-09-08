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В Приморье назвали число эвакуированных после ливней из-за тайфуна

В Приморье назвали число эвакуированных после ливней из-за тайфуна - РИА Новости, 08.09.2022

В Приморье назвали число эвакуированных после ливней из-за тайфуна

Спасатели эвакуировали 96 человек из затопленных после тайфуна "Хинамнор" территорий в Приморье, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T01:56

2022-09-08T01:56

2022-09-08T01:58

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 96 человек из затопленных после тайфуна "Хинамнор" территорий в Приморье, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.Отмечается, что для эвакуированных приморцев организовано трёхразовое питание, есть предметы первой необходимости, медикаменты.Отмечается, что спасатели Амурского спасательного центра МЧС России оказали адресную помощь жителям в селе Преображение Лазовского округа, также помогали в расчистке ливневой канализации в посёлке Ольга Ольгинского округа. Всего для ликвидации последствий прохождения тайфуна привлечены 376 человек и 192 единицы техники.Ранее сообщалось, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", подтопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов.

https://ria.ru/20220829/kuban-1812808741.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш