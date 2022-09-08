https://ria.ru/20220908/pribyl-1815393625.html

Чистая прибыль Новикомбанка за 8 месяцев выросла на 74%

Чистая прибыль Новикомбанка за 8 месяцев выросла на 74% - РИА Новости, 08.09.2022

Чистая прибыль Новикомбанка за 8 месяцев выросла на 74%

Чистая прибыль Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, за 8 месяцев выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:20

2022-09-08T13:20

2022-09-08T13:20

россия

новикомбанк

дмитрий тулин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, за 8 месяцев выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении банка."За восемь месяцев 2022 года Новикомбанк показал положительную динамику по всем ключевым параметрам своей деятельности. Бизнес-модель банка доказала свою эффективность не только в стабильные времена, но и в условиях беспрецедентной перезагрузки российской экономики. Чистая прибыль Новикомбанка выросла на 74% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. рассказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба банка.По ее словам, несмотря на сложную ситуацию, Новикомбанк не приостанавливал выдачу кредитов, наращивая финансирование высокотехнологических предприятий в контуре Госкорпорации Ростех, а также расширяя клиентский сегмент за счет качественных заемщиков среди ТОП-100 российских компаний.Финансовое состояние банка позволило выплатить дивиденды акционеру. Банк имеет запас прочности для роста кредитования. "При этом финансирование предприятий в контуре Ростеха по-прежнему остается одним из важнейших стратегических приоритетов работы банка", - добавила Георгиева.Новикомбанк демонстрирует стабильно высокие показатели эффективности деятельности – ROE составил 26,7%. При этом банк продолжает работать над улучшением показателя Cost to income – с начала года он снизился более, чем на 7 п.п. – до 23,99%, что является рекордным уровнем на российском банковском рынке, отмечают в банке."Добиться такого результата Новикомбанку помогла бизнес-стратегия, утвержденная Госкорпорацией "Ростех" в 2021 году. Ее ключевые параметры: консервативная политика кредитования портфеля, максимально-эффективное использование ресурсов, расширение клиентского сегмента вне контура Ростеха, поддержание объема капитала, достаточного для покрытия рисков", - пояснила глава Новикомбанка.Как ранее сообщали СМИ, по словам зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, общий убыток банковского сектора за I полугодие составил 1,5 триллиона рублей."У Новикомбанка другая ситуация. Мы внимательно следили за ситуацией и заблаговременно выходили из любых активов повышенного риска, связанных в т.ч. с возможным санкционным воздействием, поэтому к весне 2022 года мы подошли с балансом, защищенным от проблемных историй. То есть, нас не затронули вопросы значительной валютной переоценки, потери активов в иностранных юрисдикциях, заморозки счетов где бы то ни было", – подчеркнула Георгиева.

https://ria.ru/20220907/dopfinansirovanie-1815272966.html

https://ria.ru/20220822/novikombank-1811378140.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, новикомбанк, дмитрий тулин, центральный банк рф (цб рф)