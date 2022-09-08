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Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор" - РИА Новости, 08.09.2022
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Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор"
Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор" - РИА Новости, 08.09.2022
Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор"
Корреспондент РИА Новости Светлана Орлик со своим материалом про уловки телефонных мошенников в России стала победителем в спецноминации "Экономика жизни"... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:30
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россия
москва
технологии
общество
риа новости
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Светлана Орлик со своим материалом про уловки телефонных мошенников в России стала победителем в спецноминации "Экономика жизни" премии "Финкор", национальной премии в области журналистики по направлениям экономики и финансов.Церемония награждения лауреатов прошла сегодня в рамках Московского финансового форума в московском "Манеже".Национальная премия в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" учреждена Правительством Москвы и Министерством финансов Российской Федерации для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "Вконтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
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россия, москва, технологии, общество, риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня"
Россия, Москва, Технологии, Общество, РИА Новости, Новости агентства, МИА "Россия сегодня"
15:30 08.09.2022
 

Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор"

© РИА НовостиНаграда национальной премии в области журналистики по направлениям экономики и финансов "Финкор"
Награда национальной премии в области журналистики по направлениям экономики и финансов Финкор - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Светлана Орлик со своим материалом про уловки телефонных мошенников в России стала победителем в спецноминации "Экономика жизни" премии "Финкор", национальной премии в области журналистики по направлениям экономики и финансов.
Церемония награждения лауреатов прошла сегодня в рамках Московского финансового форума в московском "Манеже".
Национальная премия в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" учреждена Правительством Москвы и Министерством финансов Российской Федерации для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "Вконтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
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