Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор"
© РИА НовостиНаграда национальной премии в области журналистики по направлениям экономики и финансов "Финкор"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Светлана Орлик со своим материалом про уловки телефонных мошенников в России стала победителем в спецноминации "Экономика жизни" премии "Финкор", национальной премии в области журналистики по направлениям экономики и финансов.
Церемония награждения лауреатов прошла сегодня в рамках Московского финансового форума в московском "Манеже".
Национальная премия в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" учреждена Правительством Москвы и Министерством финансов Российской Федерации для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.
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