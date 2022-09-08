https://ria.ru/20220908/premiya-1815427609.html

Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор"

Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор" - РИА Новости, 08.09.2022

Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор"

Корреспондент РИА Новости Светлана Орлик со своим материалом про уловки телефонных мошенников в России стала победителем в спецноминации "Экономика жизни"... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:30

2022-09-08T15:30

2022-09-08T15:30

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Светлана Орлик со своим материалом про уловки телефонных мошенников в России стала победителем в спецноминации "Экономика жизни" премии "Финкор", национальной премии в области журналистики по направлениям экономики и финансов.Церемония награждения лауреатов прошла сегодня в рамках Московского финансового форума в московском "Манеже".Национальная премия в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" учреждена Правительством Москвы и Министерством финансов Российской Федерации для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "Вконтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, технологии, общество, риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня"