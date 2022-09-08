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Москалькова заявила о получении жалоб на дискриминацию россиян за рубежом - РИА Новости, 08.09.2022
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Москалькова заявила о получении жалоб на дискриминацию россиян за рубежом
Москалькова заявила о получении жалоб на дискриминацию россиян за рубежом - РИА Новости, 08.09.2022
Москалькова заявила о получении жалоб на дискриминацию россиян за рубежом
Дискриминация россиян за рубежом - это массовое, грубое и беспрецедентное нарушение прав человека, жалобы на это поступают, заявила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:24
2022-09-08T07:24
общество
татьяна москалькова
россия
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Дискриминация россиян за рубежом - это массовое, грубое и беспрецедентное нарушение прав человека, жалобы на это поступают, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, татьяна москалькова, россия, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
07:24 08.09.2022
 
Москалькова заявила о получении жалоб на дискриминацию россиян за рубежом

Москалькова заявила, что получает жалобы на дискриминацию россиян за рубежом

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Дискриминация россиян за рубежом - это массовое, грубое и беспрецедентное нарушение прав человека, жалобы на это поступают, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Да, конечно, поступают обращения. По закону мы имеем право реагировать на грубые нарушения прав человека, независимо от обращения, и на массовые нарушения прав человека. То, что мы говорим о русофобии, это и массовое, и грубое, и беспрецедентное нарушение прав человека", - рассказала Москалькова.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
05:28
Москалькова прокомментировала наказание в законе о персональных данных
 
ОбществоТатьяна МоскальковаРоссияВладивостокВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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