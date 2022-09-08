https://ria.ru/20220908/pravo-1815301406.html
Москалькова заявила о получении жалоб на дискриминацию россиян за рубежом
Москалькова заявила о получении жалоб на дискриминацию россиян за рубежом - РИА Новости, 08.09.2022
Москалькова заявила о получении жалоб на дискриминацию россиян за рубежом
Дискриминация россиян за рубежом - это массовое, грубое и беспрецедентное нарушение прав человека, жалобы на это поступают, заявила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:24
2022-09-08T07:24
2022-09-08T07:24
общество
татьяна москалькова
россия
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Дискриминация россиян за рубежом - это массовое, грубое и беспрецедентное нарушение прав человека, жалобы на это поступают, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, татьяна москалькова, россия, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Москалькова заявила о получении жалоб на дискриминацию россиян за рубежом
Москалькова заявила, что получает жалобы на дискриминацию россиян за рубежом